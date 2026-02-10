Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Lockheed Martin представила новый подводный дрон, способный крепиться к другим кораблям
Американская корпорация Lockheed Martin представила новый беспилотный подводный аппарат под названием Lamprey («Минога»), предназначенный для скрытного перемещения к району операций путем крепления к корпусам надводных кораблей и подводных лодок.
После прибытия в заданную зону аппарат способен запускать воздушные беспилотники, применять ложные цели и торпеды, а также вести разведку. Кроме того, Lamprey может длительное время находиться в засаде на морском дне, открывая новые возможности для наблюдения за действиями противника и ограничения свободы его маневра.
Lamprey, который Lockheed Martin классифицирует как многоцелевой автономный подводный аппарат (MMAUV), имеет преимущественно прямоугольный корпус и внутренний полезный объем в 0,6 кубических метра. Он оснащен электрической силовой установкой и встроенным гидрогенератором, позволяющим подзаряжать аккумуляторы во время выполнения миссий. Аппарат имеет два гребных движителя в кормовой части и еще два, установленных по бокам корпуса.
Как отмечается в официальном пресс-релизе компании, Lamprey создан с учетом потребностей ВМС США в скрытом доступе, гарантированном присутствии и операциях по воспрещению использования морских пространств. «Аппарат способен “подсаживаться” на надводный корабль или подводную лодку-носитель, использовать гидрогенераторы для зарядки аккумуляторов и прибывать в район операций полностью готовым к выполнению задач», — говорится в сообщении.
По данным Lockheed Martin, Lamprey может выполнять широкий спектр миссий, включая нанесение подводных и воздушных кинетических и некинетических воздействий, ведение разведки, наблюдения, целеуказания и сбор данных различного типа, а также развертывание оборудования на морском дне. При этом подробные характеристики — такие как дальность хода, скорость и автономность — пока не раскрываются.
Особое внимание в опубликованных материалах уделяется способности Lamprey запускать беспилотные летательные аппараты — как для разведки, так и для нанесения ударов. Компьютерные визуализации демонстрируют конфигурацию с тремя выдвижными двухтрубными пусковыми установками, что позволяет нести до шести дронов. В Lockheed Martin уточнили, что на изображениях беспилотники являются условными и не отражают конкретную существующую модель.
В части ударных возможностей компания заявляет, что Lamprey можно оснастить для пуска легких торпед из внутреннего отсека. Кроме того, на визуализациях аппарат показан в момент развертывания ложных целей, внешне схожих с учебной мишенью ВМС США Mk 39 EMATT, предназначенной для имитации акустических и иных сигнатур полноразмерной подводной лодки.
Аналогичным образом MMAUV может, предположительно, размещать гидроакустические буи или другие одноразовые сенсоры. Сам аппарат также несет собственный набор датчиков, который может включать сонары, пассивные системы радиочастотной разведки и оптические средства, пригодные для работы как под водой, так и вблизи поверхности.
