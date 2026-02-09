Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Баварии обнаружили 2000-летнее древнеримское святилище Митры

Археологи в Баварии сделали по-настоящему сенсационное открытие: в историческом центре Регенсбурга было обнаружено культовое святилище, посвященное богу Митре, особо почитавшемуся среди римских легионеров. Это первый в истории региона римский культовый объект, найденный непосредственно в старом городе.

Старейшее во всей Баварии святилище бога Митры, место раскопок / © Regensburg

Как сообщили исследователи, находка оказалась «экстраординарной» — и при этом её едва не упустили. Речь идет о древнейшем на сегодняшний день святилище Митры, известном на территории Баварии.

Во время раскопок археологи обнаружили многочисленные следы разных эпох — от доисторического периода до Средневековья. Проводя работы в старом городе Регенсбурга, специалисты ожидали найти лишь обычные свидетельства прошлого и поначалу не предполагали ничего выдающегося. Однако реальность оказалась иной.

Из-за ограниченного пространства раскопочного котлована масштаб находки долгое время оставался неочевидным. Работы велись поэтапно, и лишь после того, как все обнаруженные фрагменты удалось собрать и сопоставить, стало ясно: в руках археологов — настоящий клад, храм Митры.

«Эта находка уникальна сразу по двум причинам, — отметили исследователи. — Во-первых, регенсбургский митреум является первым святилищем римской эпохи, выявленным в пределах старого города. А во-вторых, это самое древнее из девяти святилищ Митры, обнаруженных в Баварии на сегодняшний день». Кроме того, судя по находкам, культ включал ритуальные трапезы.

Археологи из команды ArchëoTeam проводили охранные раскопки перед началом строительства жилых домов. Лишь позднее стало ясно, что они выявили один из важнейших храмов — если не вообще одно из самых значимых зданий — римского Регенсбурга, обнаруженных за последние десять лет.

Изначально храм был деревянным, и от самой конструкции сохранилось немногое. Однако найденные реликвии — алтарь или посвященный камень, вотивные металлические пластины, эдикула (небольшое культовое святилище или «священный шкаф»), а также, в особенности, монеты — позволили точно датировать комплекс. По данным Земельного управления по охране памятников (LBV), он относится ко времени существования форта в Кумпфмюле и дунайского поселения, существовавшего между 80 и 171 годами нашей эры, то есть еще до основания легионерского лагеря Castra Regina.

Как отметили специалисты, культ Митры практиковался в этом регионе значительно раньше, чем считалось ранее.

По совокупности находок археологи смогли восстановить представление о ритуалах таинственного культа. Фрагменты керамических сосудов со змеевидным орнаментом, курильницы и кувшины с ручками ясно указывают на принадлежность к митраизму — религиозному течению, чрезвычайно популярному среди римских легионеров, то есть граждан-солдат Римской империи. Посуда полностью соответствует уже известным данным о том, что участники культа устраивали ритуальные пиршества.

Святилище Митры и связанные с ним находки, названные «одним из важнейших археологических открытий последнего десятилетия», по словам исследователей, «дают ключевые новые сведения о структуре и истории дунайского поселения, которое до сих пор остается сравнительно малоизученным».

Все находки переданы в Музей города Регенсбурга. Представители музея заявили, что намерены «поместить на первый взгляд неприметные артефакты в контекст и визуально оживить их для посетителей».