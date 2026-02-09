Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Баварии обнаружили 2000-летнее древнеримское святилище Митры
Археологи в Баварии сделали по-настоящему сенсационное открытие: в историческом центре Регенсбурга было обнаружено культовое святилище, посвященное богу Митре, особо почитавшемуся среди римских легионеров. Это первый в истории региона римский культовый объект, найденный непосредственно в старом городе.
Как сообщили исследователи, находка оказалась «экстраординарной» — и при этом её едва не упустили. Речь идет о древнейшем на сегодняшний день святилище Митры, известном на территории Баварии.
Во время раскопок археологи обнаружили многочисленные следы разных эпох — от доисторического периода до Средневековья. Проводя работы в старом городе Регенсбурга, специалисты ожидали найти лишь обычные свидетельства прошлого и поначалу не предполагали ничего выдающегося. Однако реальность оказалась иной.
Из-за ограниченного пространства раскопочного котлована масштаб находки долгое время оставался неочевидным. Работы велись поэтапно, и лишь после того, как все обнаруженные фрагменты удалось собрать и сопоставить, стало ясно: в руках археологов — настоящий клад, храм Митры.
«Эта находка уникальна сразу по двум причинам, — отметили исследователи. — Во-первых, регенсбургский митреум является первым святилищем римской эпохи, выявленным в пределах старого города. А во-вторых, это самое древнее из девяти святилищ Митры, обнаруженных в Баварии на сегодняшний день». Кроме того, судя по находкам, культ включал ритуальные трапезы.
Археологи из команды ArchëoTeam проводили охранные раскопки перед началом строительства жилых домов. Лишь позднее стало ясно, что они выявили один из важнейших храмов — если не вообще одно из самых значимых зданий — римского Регенсбурга, обнаруженных за последние десять лет.
Изначально храм был деревянным, и от самой конструкции сохранилось немногое. Однако найденные реликвии — алтарь или посвященный камень, вотивные металлические пластины, эдикула (небольшое культовое святилище или «священный шкаф»), а также, в особенности, монеты — позволили точно датировать комплекс. По данным Земельного управления по охране памятников (LBV), он относится ко времени существования форта в Кумпфмюле и дунайского поселения, существовавшего между 80 и 171 годами нашей эры, то есть еще до основания легионерского лагеря Castra Regina.
Как отметили специалисты, культ Митры практиковался в этом регионе значительно раньше, чем считалось ранее.
По совокупности находок археологи смогли восстановить представление о ритуалах таинственного культа. Фрагменты керамических сосудов со змеевидным орнаментом, курильницы и кувшины с ручками ясно указывают на принадлежность к митраизму — религиозному течению, чрезвычайно популярному среди римских легионеров, то есть граждан-солдат Римской империи. Посуда полностью соответствует уже известным данным о том, что участники культа устраивали ритуальные пиршества.
Святилище Митры и связанные с ним находки, названные «одним из важнейших археологических открытий последнего десятилетия», по словам исследователей, «дают ключевые новые сведения о структуре и истории дунайского поселения, которое до сих пор остается сравнительно малоизученным».
Все находки переданы в Музей города Регенсбурга. Представители музея заявили, что намерены «поместить на первый взгляд неприметные артефакты в контекст и визуально оживить их для посетителей».
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.
В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
19 Октября, 2016
Сланцевая революция
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
22 Сентября, 2017
Биткойн: что это такое и зачем он нужен?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии