Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Структуру мировой экономики в значительной степени определяют несколько стран. На инфографике представлены 50 крупнейших экономик мира с указанием прогнозируемого ВВП в 2026 году.

Топ-50 крупнейших экономик мира в 2026 году / © Visual Capitalist, Voronoi

По прогнозам, в 2026 году мировая экономика достигнет 123,6 триллиона долларов. Крупнейшей экономикой останутся Соединенные Штаты Америки с ВВП свыше 31,8 триллиона долларов.

В пятерку стран также войдут Китай, Германия, Индия и Япония. На топ-5 экономик мира, по прогнозу, придется 55% от мирового ВВП.

Россия заняла в рейтинге девятое место с прогнозируемым ВВП в 2,5 триллиона долларов. В десятку также вошли Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Валовой внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период. Это один из ключевых показателей, отражающих размер экономики государства.