Карта: как таяние арктических льдов меняет глобальное судоходство

Арктика — это не только значительные запасы нефти и редкоземельных ресурсов. По мере таяния льдов морские торговые маршруты здесь сокращаются на тысячи километров, радикально меняя мировую логистику.

Карта: как таяние арктических льдов меняет глобальное судоходство / © Visual Capitalist

С 1980 года минимальная площадь арктического ледяного покрова — то есть его наименьшее сезонное значение — сократилась на 39%. Одновременно Арктика стала стратегическим приоритетом для России как с точки зрения грузоперевозок, так и военной безопасности. В последние годы и президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия — территория, которую он даже грозился приобрести, — имеет критическое значение для национальной безопасности США.

Данная инфографика, созданная на основе данных NASA показывает, как утрата арктического льда перекраивает морские маршруты.

За последнее десятилетие объемы судоходства в Арктике выросли на 37%. Интенсивность движения растет по мере того, как ледяной покров сокращается все более быстрыми темпами. Для наглядности: уменьшение минимальной площади арктического льда с 1980 по 2025 год превышает площадь всей Индии.

Ключевыми морскими коридорами региона остаются Северный морской путь и Северо-Западный проход.

Особое значение имеет Северный морской путь, который занимает центральное место в стратегических планах России. В 2025 году первое судно прошло маршрут Китай — Европа по этому пути примерно за 20 дней, преодолев 14 500 километров. Для сравнения, традиционный южный маршрут через Суэцкий канал занимает около 27 дней и составляет 20 680 километров.

В перспективе еще более короткий Трансполярный маршрут, проходящий напрямую через Северный полюс, может стать судоходным уже к 2059 году. Арктика нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем планета в среднем, что ускоряет таяние льдов и удлиняет навигационный сезон. Если этот маршрут станет реальностью, он еще сильнее сократит расстояния и издержки перевозок, одновременно резко повысив геополитическое и экономическое значение Арктики.