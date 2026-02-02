Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский стартап в сфере космического туризма нацелился на первый пилотируемый полет в 2028 году и привлек знаменитость для будущего рейса
Китайская космическая компания открыла бронирование мест на суборбитальные туристические полеты и уже подписала контракт с первой знаменитостью для одного из ранних рейсов.
Коммерческая фирма InterstellOr представила полноразмерный экспериментальный образец своего пилотируемого аппарата CYZ1 (ChuanYueZhe-1), а затем провела испытания посадочного амортизирующего модуля.
CYZ1 спроектирован таким образом, чтобы пассажиры могли в течение нескольких минут испытать состояние микрогравитации. Полет предусматривает подъем выше линии Кармана — условной границы на высоте 100 километров над уровнем моря, которую обычно принимают за рубеж начала космического пространства.
InterstellOr планирует выполнить первые пилотируемые полеты в 2028 году и уже принимает предварительные заявки, хотя сроки напрямую зависят от хода разработки, испытаний и сертификации. Тем не менее компания объявила, что китайский актер Хуан Цзиньюй (Джонни Хуан) стал первым космическим туристом и отправится в полет под номером пассажира 009.
Стоимость первых билетов, по имеющимся данным, составляет примерно 430 тысяч долларов США (более 32 миллионов рублей по текущему курсу). Для бронирования требуется внести депозит в размере 10%. Ранее компания также заявляла, что китайско-американская поэтесса Линь Сяоянь должна стать первой зарубежной китайской женщиной-астронавтом.
Эти шаги во многом повторяют стратегию западных компаний в сфере космического туризма, прежде всего Blue Origin, которая выполняет короткие суборбитальные полеты на аппарате New Shepard.
Компания InterstellOr, базирующаяся в Пекине, была основана в январе 2023 года. Как сообщается, ключевые специалисты ее инженерной команды имеют опыт работы в государственной пилотируемой космической программе Китая.
InterstellOr — не единственная компания, стремящаяся вывести суборбитальный туризм на китайский рынок. CAS Space разрабатывает собственную программу и в начале января уже провела первое испытательное тестирование беспилотной капсулы для экспериментов в условиях микрогравитации. Еще одна частная компания, Deep Blue Aerospace, также рассматривает суборбитальный туризм как одно из направлений развития, делая ставку на многоразовые ракеты.
