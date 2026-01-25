  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
25 января, 12:07
Рейтинг: +31
Посты: 148

Десять дальнобойных ракет, способных изменить характер войн

Стремительное развитие технологий привело к волне радикальных изменений в современной войне. Сегодня качество вооружений определяется не одной лишь дальностью, а сочетанием маневренности, скорости, живучести и способности преодолевать системы защиты.

Сообщество
# Китай
# оружие
# ракеты
# Россия
# США
РС-28 «Сармат» / © Wikimedia Commons
РС-28 «Сармат» / © Wikimedia Commons

Ниже представлены десять наиболее мощных дальнобойных ракет, способных изменить ландшафт военного дела.

1. РС-28 «Сармат» (Россия).

Самая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета России, РС-28 «Сармат», разработана для замены устаревающей Р-36М. При стартовой массе свыше 200 тонн и дальности порядка 18 000 километров ракета способна поразить практически любую цель на планете.

Благодаря внушительной полезной нагрузке «Сармат» может нести различные типы боевого оснащения, включая разделяющиеся головные части индивидуального наведения (МБР с РГЧ ИН) и гиперзвуковые планирующие блоки.

2. DF-41 (Китай).

Китайская DF-41 отличается высокой универсальностью: она может запускаться из шахт, с мобильных пусковых установок и, потенциально, с железнодорожных платформ. Дальность полета от 12 000 до 15 000 километров.

Ракета способна нести до десяти ядерных боевых блоков индивидуального наведения. Благодаря мобильности пусковой установки и комплексу средств преодоления ПРО, превентивный удар по DF-41 крайне затруднен, как и перехват ее боевых блоков. Она стала ключевым элементом усиления китайского потенциала второго удара и стратегического сдерживания.

3. Trident II D5 (США / Великобритания).

Trident II D5 — одна из самых испытанных ракетных систем в мире. Развернутая на подводных лодках классов Ohio (США) и Vanguard (Великобритания), она обладает дальностью до 12 000 километров и высокой эксплуатационной надежностью.

Для стратегического оружия Trident II D5 отличается исключительной точностью. Постоянная модернизация позволит системе оставаться на вооружении до 2040-х годов. Пока подводные лодки с Trident несут боевое дежурство, они обеспечивают устойчивое и достоверное ядерное сдерживание.

4. «Авангард» (Россия).

«Авангард» — ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым маневрирующим боевым блоком. Обладая колоссальной кинетической энергией, «Авангард» наносит разрушительный удар. 

5. DF-17 (Китай).

DF-17 — первая в мире серийная ракетная система, изначально разработанная под гиперзвуковой планирующий блок. Она сочетает баллистический разгонный модуль средней дальности с маневрирующим глайдером, способным к устойчивому гиперзвуковому полету на дистанции до 2 500 километров.

Низковысотная маневрирующая траектория серьезно ограничивает возможности обнаружения и сопровождения, что делает DF-17 особенно эффективной против авианосцев, авиабаз и укрепленной инфраструктуры.

6. «Кинжал» (Россия).

«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, в основном применяемый с модифицированных истребителей МиГ-31. «Кинжал» развивает гиперзвуковую скорость и имеет дальность до 2 000 километров в зависимости от условий пуска. Высочайшая скорость резко сокращает время реакции противника, что делает «Кинжал» особенно опасным оружием против хорошо защищенных целей.

7. «Циркон» (Россия).

Первоначально разработанная как противокорабельная ракета, «Циркон» имеет и варианты для ударов по наземным целям. Скорость и профиль полета резко снижают вероятность перехвата, создавая прямую угрозу надводным кораблям и авианосным ударным группам.

8. Long-Range Hypersonic Weapon — LRHW («Dark Eagle», США).

LRHW, известная как Dark Eagle, — первая испытанная наземная гиперзвуковая система США. Она использует универсальный гиперзвуковой планирующий блок, запускаемый ракетным ускорителем, и предназначена для нанесения обычных (неядерных) ударов на дальность свыше 2 700 километров.

9. AGM-183A ARRW (США).

AGM-183A — авиационная гиперзвуковая ракета, разрабатываемая для стратегических бомбардировщиков. Она позволяет запускать гиперзвуковую боевую часть за пределами зон вражеской ПВО. Испытания подтвердили развитие гиперзвуковой скорости и дальность порядка 1 600 километров.

10. «Орешник» (Россия).

«Орешник» — это подвижный ракетный комплекс с одноименной баллистической ракетой средней дальности с разделяющейся боевой частью. Она может быть оснащена как ядерной, так и безъядерной боеголовкой. 

Рассмотренные ракетные системы демонстрируют сдвиг в характере современной войны. Скорость, маневренность и живучесть вытесняют количественное превосходство как ключевые показатели стратегической мощи. По мере распространения этих технологий стратегическую стабильность становится все труднее поддерживать. 

