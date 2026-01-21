Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

План ЦЕРН по созданию коллайдера нового поколения с 90-километровым туннелем получил миллиардное финансирование

Проектируемый «Будущий кольцевой коллайдер» (Future Circular Collider, FCC) должен почти втрое превзойти по размерам действующий Большой адронный коллайдер. Впервые за всю историю Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) получила один миллиард долларов частных пожертвований на поддержку разработки FCC.

Размеры «Будущего кольцевого коллайдера» (FCC) по сравнению с Большим адронным коллайдером (LHC) / © CERN

Эта филантропическая поддержка знаменует собой поворотный момент в 72-летней истории финансирования ЦЕРН и призвана помочь покрыть часть ориентировочной стоимости проекта, оцениваемой примерно в 18 миллиардов долларов.

Средства поступили от фонда Breakthrough Prize Foundation, фонда Эрика и Венди Шмидт, а также от предпринимателей-миллиардеров Джона Элканна и Ксавье Ньеля. В совокупности они обязались выделить один миллиард долларов в конце декабря 2025 года, чтобы дать проекту стартовый импульс.

«Будущий кольцевой коллайдер» рассматривается как «потенциальный преемник» Большого адронного коллайдера.

«Это первый случай в истории, когда частные доноры выразили желание сотрудничать с ЦЕРН в создании выдающегося научного инструмента, который позволит человечеству сделать крупные шаги вперед в понимании фундаментальной физики и устройства Вселенной», — заявила генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

Проект «Будущего кольцевого коллайдера» предусматривает сооружение гигантского туннеля длиной 90,7 километра, проложенного на глубине около 200 метров под землей, что почти втрое превышает размеры нынешнего Большого адронного коллайдера.

Окончательное решение должен принять Совет ЦЕРН в 2028 году. В случае одобрения строительство начальной электрон-позитронной фазы (FCC-ee) планируется начать в 2030 году, а запуск научной эксплуатации ожидается около 2047 года.