Поиски легендарного затерянного города Мадинат аз-Захира, возможно, подошли к концу
Один из исследователей заявил, что ему удалось обнаружить легендарную утраченную столицу Мадинат аз-Захира. Неужели археологи наконец нашли мифический дворцовый город, о котором спорят уже более тысячи лет? Новое исследование позволяет предположить, что это вполне возможно.
Местонахождение предположительно великолепной Мадинат аз-Захира считается одной из самых обсуждаемых загадок исламской археологии. На протяжении столетий этот город будоражил воображение ученых и историков.
Сохранившийся в преданиях — и одновременно почти забытый, — он прославился как архитектурное чудо, в котором переплелись исламские, римские и вестготские традиции. Роскошные дворцы, пышные сады и даже бассейны с ртутью, созданные для поражения гостей техническими и художественными изысками, делали город символом величия своей эпохи.
Мадинат аз-Захира имел огромное историческое значение. Он был построен во времена Омейядского халифата аль-Андалуса — могущественного мусульманского государства, владевшего Иберийским полуостровом. Судьба города оказалась трагичной: в 1010 году, во время гражданской войны, он был разграблен и фактически стерт с лица земли, став символом заката целой эпохи.
Недавно исследователь из Университета Кордовы представил убедительные данные, указывающие на то, что город мог быть обнаружен с помощью технологии LiDAR.
В статье, опубликованной в журнале Meridies, археолог Антонио Монтерросо Чека утверждает, что Мадинат аз-Захира располагалась на восточной окраине Кордовы — в районе холмов Пендолильяс.
В ходе трех этапов исследований ученый провел детальный анализ рельефа местности. Данные LiDAR (лазерного сканирования поверхности) выявили аномалии, указывающие на наличие крупного археологического комплекса, «который по своим характеристикам может соответствовать утраченной столице Альмансора».
Альмансор — один из самых влиятельных и противоречивых правителей позднего периода Омейядского аль-Андалуса. Его держава отличалась культурным многообразием, что находило отражение и в архитектуре основанного им великолепного города.
Как и подобает столице, призванной поражать воображение, территория, описанная Чекой, охватывает около 120 гектаров. Этого было бы достаточно для размещения монументального города, служившего политическим и административным центром власти.
По данным издания Ancient Origins, выявленные исследователем неровности и изменения рельефа соответствуют крупным погребенным сооружениям. Они указывают на террасированную застройку с прямоугольными и квадратными архитектурными формами, образующими вариации «ортогональной сетки».
Подобная планировка напоминает структуру более раннего дворцового города Мадинат аз-Захра, расположенного к западу от Кордовы и включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году.
На сегодняшний день данные LiDAR действительно дают веские основания полагать, что утраченный город может скрываться под этими холмами — именно таких пространственных связей археологи ожидали бы от подобного комплекса.
