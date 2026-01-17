  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 января, 20:56
Рейтинг: +148
Посты: 459

Инфографика: самые кассовые фильмы всех времен 

Каждый год в мире снимают тысячи фильмов, но не все становятся коммерчески успешными. На инфографике представлены самые кассовые фильмы с учетом инфляции.

Сообщество
# Инфографики
# кино
# рейтинг
# фильмы
Инфографика: самые кассовые фильмы всех времен / © StatsPanda
Инфографика: самые кассовые фильмы всех времен / © StatsPanda

Самый кассовый фильм всех времен сняли в США в первой половине XX века — 1939 году. «Унесенные ветром» — это не только самая коммерчески успешная кинолента, но и один из первых крупных полнометражных фильмов, снятых с использованием трехцветной модели «техниколор». 

На втором и третьем месте в рейтинге оказались два фильма режиссера Джеймса Кемерона — «Аватар» и «Титаник». При создании обоих фильмов использовались уникальные и сложные технологии для своего времени. «Титаник» выделялся не только сюжетом и актерским составом, но и компьютерной графикой, а также спецэффектами, воссоздающими крушение. «Аватар» стал прорывом в 3D-технологиях. Команда смогла создать виртуальный мир с удивительной визуальной глубиной. Это позволило зрителям ощутить себя частью этого мира.

Франшиза «Звездные войны», несомненно, остается культовой и любимой для миллионов поклонников по всему миру. Однако наиболее кассовый фильм франшизы, позже названный «Эпизод IV: Новая надежда», вышел в 1977 году. Именно с этой киноленты Джорджа Лукаса началась вселенная.

Замыкают топ-5 «Мстители: Финал», вышедший на экраны в 2019 году. Супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel. Создатели использовали уникальные технические инновации, например цифровые костюмы, а также технологии цифрового омоложения и старения героев.

В десятку самых кассовых кинолент также вошли «Звуки музыки», «Инопланетянин», «Десять заповедей», «Доктор Живаго» и «Звездные войны: Пробуждение силы». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как построить светлое будущее из подручных материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Янв
1000
Итоги 2025 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
16 января, 09:03
ПНИПУ

В России создали универсального робота для диагностики и ремонта труб любого диаметра

Значительная часть труб в коммунальном хозяйстве (водопроводы, теплотрассы), а также в нефтяной и химической промышленности — старые и сильно изношены. Они постоянно требуют осмотра, чистки и ремонта, чтобы не произошло аварий и разрывов. Существующие технологии и роботы для работы внутри труб несовершенны, поскольку не могут проходить крутые повороты (например, под 90 градусов) и работают только в трубах одного, строго заданного диаметра. Ученые Пермского Политеха и Волгоградского государственного аграрного университета разработали универсального робота, который лишен этих ограничений. Он автоматически подстраивается под диаметр трубы и благодаря особой конструкции колес не застревает на поворотах. Ключевое преимущество — устройство работает в трубах вдвое меньшего диаметра, чем аналоги. Это делает его идеальным инструментом для обслуживания сложных участков трубопроводных сетей, недоступных для других технологий. Разработка доказала свою эффективность на испытаниях.

ПНИПУ
# диагностика
# робот
# робототехника
# технологии
# трубы
16 января, 12:33
Александр Березин

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Уже скоро американская ракета отправит в полет к Луне экипаж из четырех человек. Некоторые российские космические обозреватели ждут, что это будет последний успех Штатов в лунной гонке, а дальше их начнут опережать китайцы, которые первыми и высадятся на естественном спутнике Земли. Так ли это? Зачем США нужен испытательный полет 2026 года и почему бы не высадиться на Луне сразу? Наконец, зачем вообще все это нужно и что потеряет Россия от того, что никак не участвует во второй лунной гонке?

С точки зрения науки
# NASA
# SLS
# Китай
# космос
# Луна
# Мультимпактная гипотеза
# Россия
Выбор редакции
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

    17 января, 16:08

  2. Ученые впервые напечатали 3D-объекты внутри живых клеток

    17 января, 09:54

  3. Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

    16 января, 15:28

  4. Эволюция в космосе научила вирусы взламывать защиту устойчивых бактерий

    16 января, 15:05
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Александр Березин
32 минуты назад
Alex, "Не хотел комментировать, но поскольку офицер спецслужб под псевдонимом "Березин" тут пишет про политику," "Когда вы говорите, Иван Васильевич,

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Павел Павлов
1 час назад
Из чего будут восстанавливать платину? Из какого соединения? Просто интересно.

Как изменилось Каховское водохранилище 

Сяоми Редми
2 часа назад
Наши по трубам специалисты, Авдеевка подтверждает.

В России создали универсального робота для диагностики и ремонта труб любого диаметра

Alex S.
2 часа назад
Не хотел комментировать, но поскольку офицер спецслужб под псевдонимом "Березин" тут пишет про политику, это можно считать "активным мероприятием".

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Надтока
2 часа назад
Vladimir, на поколение одной популяции приходится несколько миллионов мутаций. Вредные/полезные мутации среди отдельных организмов поколения

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Дмитрий Курочкин
2 часа назад
Anton, постер перепутали

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Карен Атабекян
2 часа назад
Украина под британцким флагом, почему?

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Карен Атабекян
2 часа назад
Автор у вас проблемы с мыслительной деятельностью? Вы пишите на русском для россиян как я понимаю, а зачем прикреплять рисунок не на русском, чтоб у

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Геннадий Кобяков
3 часа назад
Popovich, Не повезло Вам, Юля: либо мёд незрелый попался, либо разбавленный водой. Зрелый мёд не бродит! У меня тоже опыт: опыт пчеловода.

Правда ли, что при нагревании меда выше 60 градусов Цельсия он превращается в бесполезный продукт? И правда ли, что полезность меда преувеличена?

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, вот кстати кого там чуть не убил Боинг, застрявших Суни и Бутча? https://naked-science.ru/article/cosmonautics/nasa-umolchalo-o-tom-chto Почитайте. Ваш вопрос

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
3 часа назад
Rinat, щит вообще никто не трогал. Это бы стоило денег и времени, а НАСА не так богато, как хотело бы. Они просто поменяли траекторию входа в атмосферу,

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
4 часа назад
Roman, так то на _ваш_ взгляд, а здесь взгляд автора обзора 😁 Впрочем я все равно не смотрел ни один из этих чудесных сериалов. Ну разве что Основания

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Сергей Механик
5 часов назад
nemo, отчасти согласен. Только не понятно, вы всё же про планету или про какую-то конкретную страну? Ну и какой ваш вывод? Что нужно или можно сделать,

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Roman Serookiy
5 часов назад
Скольки читаю и смотрю рейтинги, ВСЕГДА удивляюсь, почему никто не пишет про космическую сагу LEXX, на мой взгляд, она стоит всех вместе взятых

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Евгений Драган
6 часов назад
Я тоже думаю что это фейк

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Alex
6 часов назад
Очередная брехня

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Ваньок Хакер
7 часов назад
А схуяли там вообще Украина обозначена? Раз уж юг и восток обозначаены как... РоZZия, то давайте уже и всю Украину как территории Р обозначаним 🤗

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Александр Березин
7 часов назад
Rinat, "In the United States, the inflation‑adjusted (real) price of retail electricity is roughly similar or slightly lower today than it was around 1970" В США (с долей СЭС и ВЭС кратно ниже Германии и проч.) и с

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
7 часов назад
Сергей, " Сейчас Трамп может настолько горшки побить, что его последователь с ужасом открестится от всего начатого им" Осень 28-го -- до конца срока

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
7 часов назад
Равиль, ну да ядерку Россия не применяет. Все остальное по Украине прилетает в полном объеме пришлось даже выпуск кратно наращивать. Но

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно