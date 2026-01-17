Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: самые кассовые фильмы всех времен

Каждый год в мире снимают тысячи фильмов, но не все становятся коммерчески успешными. На инфографике представлены самые кассовые фильмы с учетом инфляции.

Инфографика: самые кассовые фильмы всех времен / © StatsPanda

Самый кассовый фильм всех времен сняли в США в первой половине XX века — 1939 году. «Унесенные ветром» — это не только самая коммерчески успешная кинолента, но и один из первых крупных полнометражных фильмов, снятых с использованием трехцветной модели «техниколор».

На втором и третьем месте в рейтинге оказались два фильма режиссера Джеймса Кемерона — «Аватар» и «Титаник». При создании обоих фильмов использовались уникальные и сложные технологии для своего времени. «Титаник» выделялся не только сюжетом и актерским составом, но и компьютерной графикой, а также спецэффектами, воссоздающими крушение. «Аватар» стал прорывом в 3D-технологиях. Команда смогла создать виртуальный мир с удивительной визуальной глубиной. Это позволило зрителям ощутить себя частью этого мира.

Франшиза «Звездные войны», несомненно, остается культовой и любимой для миллионов поклонников по всему миру. Однако наиболее кассовый фильм франшизы, позже названный «Эпизод IV: Новая надежда», вышел в 1977 году. Именно с этой киноленты Джорджа Лукаса началась вселенная.

Замыкают топ-5 «Мстители: Финал», вышедший на экраны в 2019 году. Супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel. Создатели использовали уникальные технические инновации, например цифровые костюмы, а также технологии цифрового омоложения и старения героев.

В десятку самых кассовых кинолент также вошли «Звуки музыки», «Инопланетянин», «Десять заповедей», «Доктор Живаго» и «Звездные войны: Пробуждение силы».