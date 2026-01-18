Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: основные источники микропластика

Микропластик — частицы пластика размером менее 5 миллиметров. Они встречаются повсюду: в океанах, почве, питьевой воде, еде и даже воздухе. На инфографике показаны основные источники микропластика.

Инфографика: основные источники микропластика / © Made Visual Daily, Voronoi

По данным Marine Conservation Society, ежегодно в океан попадает 11 миллионов тонн пластика, при этом около одного миллиона тон приходится на первичный микропластиков.

Основной источник первичного микропластика, загрязняющего окружающую среду, — синтетический текстиль. Микроволокна попадают в воду во время стирки.

Еще один источник загрязнения — износ автомобильных шин. Когда идет дождь, резиновые частицы попадают в море по водосточным путям. Не менее значимый вклад вносит городская пыль — остатки красок, а также частицы от подошв, мебели, строительных покрытий.

Микропластик попадает в окружающую среду в двух основных формах: первичный и вторичный. Первичный попадает туда уже в микроскопическом размере. Вторичный микропластик образуется, когда мусорные пакеты, бутылки или рыболовные снасти со временем разрушаются из-за воздействия солнечного света, волн и выветривания. Они разлагаются на мелкие части и в итоге превращаются в микропластик.