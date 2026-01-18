  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 января, 19:38
Рейтинг: +148
Посты: 461

Инфографика: основные источники микропластика

Микропластик — частицы пластика размером менее 5 миллиметров. Они встречаются повсюду: в океанах, почве, питьевой воде, еде и даже воздухе. На инфографике показаны основные источники микропластика.

Сообщество
# Инфографики
# микропластик
# пластик
# экология
Инфографика: основные источники микропластика / © Made Visual Daily, Voronoi 
Инфографика: основные источники микропластика / © Made Visual Daily, Voronoi 

По данным Marine Conservation Society, ежегодно в океан попадает 11 миллионов тонн пластика, при этом около одного миллиона тон приходится на первичный микропластиков. 

Основной источник первичного микропластика, загрязняющего окружающую среду, — синтетический текстиль. Микроволокна попадают в воду во время стирки. 

Еще один источник загрязнения — износ автомобильных шин. Когда идет дождь, резиновые частицы попадают в море по водосточным путям. Не менее значимый вклад вносит городская пыль — остатки красок, а также частицы от подошв, мебели, строительных покрытий.

Микропластик попадает в окружающую среду в двух основных формах: первичный и вторичный. Первичный попадает туда уже в микроскопическом размере. Вторичный микропластик образуется, когда мусорные пакеты, бутылки или рыболовные снасти со временем разрушаются из-за воздействия солнечного света, волн и выветривания. Они разлагаются на мелкие части и в итоге превращаются в микропластик.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва
Лекция
22 Янв
Бесплатно
Мифы в действии: как и для чего создавали театр в Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
23 Янв
1200
Археологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
16 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# глаза
# движение глаз
# искусственный интеллект
# мозг
# технологии
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

    18 января, 11:45

  2. Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

    17 января, 16:08

  3. Ученые впервые напечатали 3D-объекты внутри живых клеток

    17 января, 09:54

  4. Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

    16 января, 15:28
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Rinat Bagoutdinov
26 минут назад
Иван, мне вот интересно, если на минуту Александр убедится, что убито в 4 раза больше — это как-то изменит его выводы? Он что, впадет в тревожное

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Rinat Bagoutdinov
33 минуты назад
Александр, "Вроде бы ситуацию исправили" — я это прочитал как "изменили конструкцию"

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Sam Dowson
44 минуты назад
"сказал" То что он сказал, уже давно есть. Про синтетическую теорию эволющию не алё? Лишь бы старину Дарвина палкой ткнуть? Изменчивость,

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

a s
1 час назад
Александр, по-русски оба варианта употребимы, в зависимости от того, что подразумевается: остров или государство. Даже в учебнике Д. Э. Розенталя

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Александр Рудольфович...
1 час назад
Талантливый, у тебя слабоумие. С 22-го года все эти «экономические рейтинги» в западной прессе Россию просто не вписывают.

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Имя Фамилия
2 часа назад
Класс! Прямо доисторические подводные Помпеи! Спасибо за статью! И животинка прелестная. :-)

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Andrey Dashkovskiy
2 часа назад
Ничего не знаю, а я очередной раз пересматриваю "на краю вселенной", раза 3-4 уже смотрел. Ещё экспансия на очереди, тоже раза 3 уже смотрел и книги все

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Талантливый Mr.ripley
2 часа назад
Как удобно, когда "актуальные данные" недоступны! Очень похоже на то, что денег нет, но вы держитесь! Улыбаемся и машем!

Рейтинг центробанков мира по совокупным активам

Антон Сидорук
5 часов назад
Kavib, а чего ты такой злой? Путин вас же бережёт. У вас тоже всё хорошо, всё целехонько. Не переживай так

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Антон Сидорук
6 часов назад
Александр, думаете она хоть немного оттает к концу века? Я например встречал утверждение, что ледники гренландии должны были растаять ещё 80 тысяч

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Антон Сидорук
6 часов назад
Пью, древним людям, чтобы попасть в Евразию надо было или топать сотни километров по голым пустыням через синай, или через пролив в аравию. И опять

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Антон Сидорук
6 часов назад
Пью, на счёт Антарктиды частично верно. Но кстати, человечество так-то присутствует в ней на постоянке. На антарктических базах всегда есть люди.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
6 часов назад
Alex, вы несправедливы - автор верит в соотношение 1 к 9 не по долгу службы, а вполне искренне. Что конечно влечет последствия в виде систематически

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Вячеслав
7 часов назад
Пью, колонизировать Антарктиду не получится. Основной причиной колонизации могла бы стать добыча полезных ископаемых, но в 1991 году вступил в силу

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Alex S.
7 часов назад
Константин Иванович, ну я же вас не оскорблял. Более того, могу вам сделать комплимент: в СВР дураков не берут, а берут очень даже умных выпускников.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Vladimir Lukianov
8 часов назад
Действительно-«кембрийский взрыв», поразительный факт. Уникальные формы строения тела и присущие ему новые признаки появлялись в «одно

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Vladimir Lukianov
8 часов назад
Андрей, генетический код не дает растению или животному отклониться слишком далеко от нормы. Возможно большое разнообразие (какое можно видеть,

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Михаил Духонин
8 часов назад
Окей, тогда откуда пустыни? Каким образом комета объясняет низкий уровень осадков в обсуждаемых регионах? В противном случае, за 12 тыс лет там всё

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Zeu Teho
8 часов назад
Евгений, вы вообще куда-то в сторону уехали. Соответственно, кто говорил о пропаганде, кто задевал войну и вообще куда вас понесло? Я понимаю, что в

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Vladimir Bogov
9 часов назад
Звездный крейсер галактика, тоже не чё такой сериал .

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно