Пермские ученые создали робота-пациента для обучения врачей диагностике гипертонии
В мире от гипертонической болезни страдают более 1,4 миллиарда человек, и она остается одной из главных причин инфарктов и инсультов. Обучение врачей, способных грамотно диагностировать и лечить это системное заболевание, — одна из ключевых задач современной медицины. Однако привычные методы медицинской подготовки (работа с реальными пациентами, теоретические лекции и разбор типовых случаев) имеют существенные ограничения. Они не позволяют отрабатывать сложные и редкие клинические сценарии, что в реальной практике может привести к диагностическим ошибкам, неправильному выбору тактики лечения и, в конечном счете, — к серьезным последствиям для здоровья пациентов, включая летальные исходы. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ФЦССХ им. С.Г. Суханова и ПГМУ им. Е.А. Вагнера предложили инновационное решение — интерактивную систему на основе антропоморфного робота-симулятора. Данный метод демонстрирует 11% превосходство в освоении практических умений по сравнению с традиционными подходами.
Гипертоническая болезнь представляет собой хроническую патологию сердечно-сосудистой системы, характеризующуюся стабильно высокими показателями артериального давления — свыше 140/90 миллиметров ртутного столба при обычной норме 120-129/80-84 миллиметра ртутного столба. Сегодня в мире от нее страдают более 1,4 млрд человек. Согласно ВОЗ, данное состояние носит системный характер и поражает ключевые «органы-мишени», что создает чрезмерную нагрузку на сердечную мышцу, ухудшает мозговое кровообращение и снижает фильтрационную способность почек. Подобные изменения значительно повышают риск инсульта и инфаркта, которые ежечасно уносят более 1000 жизней по всему миру, а также опасно тем, что может привести к развитию хронической сердечной недостаточности.
Основная группа рисков включает пациентов старше 50 лет, поскольку с возрастом сосуды естественным образом теряют эластичность. Также в группе риска находятся люди с избыточным весом — каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В последние годы гипертония активно «молодеет» — все чаще заболевание выявляют у 30-40-летних людей, что напрямую связано с современным ритмом жизни, неправильным питанием и постоянным переутомлением.
Регулярный контроль давления должен стать обязательной привычкой для всех, кто входит в группы риска, поскольку ранняя диагностика гипертонии — это ключ к успешному лечению и предотвращению опасных осложнений. Однако поставить точный диагноз и назначить правильную терапию — сложная задача для врача, требующая не только знаний, но и практического опыта.
В реальной работе медики часто сталкиваются со сложными ситуациями. Во-первых, пациенты не всегда могут четко описать свои симптомы, а на ранних стадиях болезнь и вовсе протекает скрыто. Во-вторых, гипертония редко приходит одна — врачу необходимо учитывать множество сопутствующих заболеваний, таких как диабет, ожирение или почечная недостаточность, которые кардинально меняют тактику лечения. В-третьих, каждый пациент уникален: один может забывать принимать таблетки, у другого разовьются побочные эффекты от стандартных препаратов, а у третьего давление будет «скакать» из-за хронического стресса. При этом цена ошибки крайне высока — неверно подобранная дозировка или упущенный симптом способны вызвать серьезные нарушения в работе жизненно важных органов.
Отработать все эти клинические нюансы в реальных условиях невозможно. Поэтому сегодня врачи обучаются преимущественно на пациентах и компьютерных симуляторах. Однако эти методы имеют серьезные недостатки: работа с больными не позволяет отрабатывать сложные и редкие врачебные сценарии, ограничивает возможности для совершения и анализа. Компьютерные симуляторы, в свою очередь, не могут воспроизвести все многообразие непосредственного клинического взаимодействия и индивидуальные особенности течения заболевания у разных людей. Эти ограничения создают существенные пробелы в профессиональной подготовке специалистов, что может приводить к ошибкам в реальной медицинской практике, особенно при работе со сложными случаями, требующими быстрого принятия решений и учета множества факторов одновременно.
Для этого ученые из Пермского Политеха совместно с учеными из ФЦССХ им. С.Г. Суханова и ПГМУ им. Е.А. Вагнера разработали многоуровневый обучающий комплекс. Его центральным элементом стал высоко реалистичный антропоморфный робот. Он способен воспроизводить клинические сценарии в строгом соответствии с Международной классификацией болезней и клиническими рекомендациями. На программу получено свидетельство.
Он способен воспроизводить клинические сценарии в строгом соответствии с международной классификацией болезней.
Простыми словами, это робот, внешне и по поведению похожий на человека, который играет роль пациента с гипертонией. Обучающийся врач проводит с ним полноценный прием: беседует, собирает анамнез (историю болезни и жизни), выполняет виртуальное обследование. Система может демонстрировать на экране результаты анализов и инструментальных исследований, например, ЭКГ или УЗИ, полностью имитируя работу с современной электронной медицинской картой.
— В основе «интеллектуальной» части комплекса лежат алгоритмы машинного обучения — сложные компьютерные программы, которые умеют находить скрытые связи между огромным количеством данных. Эти алгоритмы анализируют введенную информацию о «пациенте»: его возраст, пол, наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания. На основе этого система моделирует, разные вариации, как будет развиваться болезнь у «человека» пациента, и позволяет отработать вариации и персонализированную тактику лечения, — рассказал Андрей Байдаров, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Это отличает разработку от простых симуляторов или тестовых баз данных. Она не просто проверяет знания по шаблону, а создает динамичную, почти живую клиническую ситуацию, где решения врача напрямую влияют на виртуальный исход для пациента.
— Система охватывает различные клинические сценарии — например, может имитировать пациента с гипертоническим кризом или с симптомами поражения почек при длительной гипертонии. Это дает возможность адресно работать с разными группами обучающихся: для студентов-медиков робот-симулятор помогает освоить базовые навыки диагностики, а для практикующих врачей — усовершенствовать тактику ведения сложных случаев, — прокомментировала Анастасия Шамарина, ординатор кафедры Факультетской терапии №1 ПГМУ им. Е.А. Вагнера.
Многочисленные исследования доказывают результативность симуляционного обучения по сравнению с традиционными подходами (лекциями, практическими занятиями, экзаменами). Использование тренажеров в медицинском образовании не только улучшает клинические навыки, но и способствует снижению количества врачебных ошибок. Согласно статистике, этот метод демонстрирует 11% превосходство в освоении практических умений.
Наибольшая эффективность наблюдается при отработке медицинских манипуляций и развитии клинического мышления. Ключевое преимущество методики заключается в создании безопасной среды для многократного повторения процедур с мгновенной обратной связью. Такой подход обеспечивает не только глубокое усвоение материала, но и формирование навыков критического анализа, что имеет особое значение в реальной практике.
Именно эти преимущества подтверждают, что разработка пермских ученых представляет собой не просто образовательный инструмент, а важный элемент системы здравоохранения, направленный на повышение квалификации медицинских специалистов и улучшение качества жизни населения. Внедрение таких технологий в медицинское образование позволит улучшить качество подготовки специалистов, их адаптацию на рабочих местах, а значит раннюю диагностику заболеваний и обеспечит профилактику серьезных осложнений.
