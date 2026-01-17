Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Семь затонувших городов, где археология воссоздала историю древней урбанистики

Под толщей морей и озер скрываются улицы, дома и гавани, которые человечество лишь сейчас начинает по-настоящему видеть. Задолго до спутников и сонара целые города исчезали под водой — одни поглощали землетрясения, другие медленно стирало наступающее море. Веками их следы оставались скрытыми, сохраняясь лишь в текстах, легендах и местных преданиях.

Коллаж из снимков артефактов подводных городов / © Getty Images

В последние годы подводная археология вступила в новую фазу. В период с 2024 по начало 2026 года ученые, используя передовые методы погружений, геофизические исследования и 3D-реконструкцию, заново изучили некоторые из самых загадочных затонувших городов мира. Эти исследования раскрывают, как эти города функционировали, почему они были утрачены и что до сих пор сохраняется под водой. Семь этих объектов дают редкую возможность заглянуть в городские миры, измененные природными катастрофами, экологическими сдвигами и временем.

1) Тонис–Гераклион — Египет.

Затонувший в заливе Абу-Кир недалеко от Александрии, Тонис–Гераклион был крупным египетским портом, связывавшим средиземноморскую торговлю с внутренними районами долины Нила. В ходе недавних этапов подводных экспедиций под руководством Франка Годдио были задокументированы новые зоны вокруг храмового комплекса Амона, а также выявлено греческое святилище, посвященное Афродите, к востоку от него.

Среди находок — импортные бронзовые и керамические изделия, а также греческое оружие, что подтверждает присутствие греческих купцов и наемников в городе задолго до эллинистической эпохи.

Эти открытия укрепляют представление о Тонисе–Гераклионе как о многонациональных торговых воротах, где культовые пространства и портовая инфраструктура были тесно переплетены, прежде чем город оказался поглощен просадкой грунта и сейсмически обусловленными наводнениями.

2) Каноп (Канопус) — Египет.

Каноп, еще один крупный город в заливе Абу-Кир, продолжает раскрывать масштабные римские постройки по мере подъема и документирования объектов со дна моря. В публикациях августа 2025 года сообщается о подводных исследованиях, выявивших, по словам археологов, «целостный римский город»: храмы, цистерны, причалы, рыбные садки, а также статуи и архитектурные элементы.

Складывается образ прибрежного городского центра с развитой инженерией набережных и системой управления водными ресурсами, что указывает на длительное существование и перестройки вплоть до римского периода.

Работы также подчеркивают масштабы морской и торговой роли Канопа в экономической зоне Александрии, позволяя увидеть повседневную городскую жизнь и производство, ныне законсервированные под осадками и мелководьем.

3) Тору-Айгыр — озеро Иссык-Куль, Кыргызстан.

В конце 2025 года подводные археологи, работающие на озере Иссык-Куль, сообщили о крупном прорыве в изучении комплекса Тору-Айгыр, окончательно подтвердив, что это был полноценный средневековый город, а не небольшой форпост. Они обнаружили здания из обожженного кирпича, зерновая мельница или жернова, крупные керамические сосуды и, что особенно важно, обширный мусульманский некрополь XIII–XIV веков с захоронениями, ориентированными в сторону Мекки.

Исследователи также зафиксировали крупное сооружение, которое могло выполнять общественную или религиозную функцию (предположительно мечеть, медресе или баня). Ряд источников связывает исчезновение города с мощным землетрясением XV века и последующими изменениями береговой линии. Тору-Айгыр стал одним из наиболее наглядных примеров «вновь открытых» затонувших городов, связанных с торговлей на Шелковом пути.

4) Байи — Италия.

Байи, легендарный роскошный римский курорт в Неаполитанском заливе, остается одним из самых доступных для изучения затонувших городов и при этом продолжает приносить новые открытия. В июле 2024 года исследователи сообщили об обнаружении изысканного подводного мозаичного пола, связанного с римской виллой в пределах подводного археологического парка, что вновь подчеркнуло элитарный характер архитектуры города.

В августе 2025 года археологи объявили об открытии затонувшего римского банного комплекса с элементами, характерными для системы отопления и купален. Некоторые источники предполагают, что он был частью престижной виллы, связанной с римской политической элитой. Эти находки показывают, что Байи — не просто хорошо известный объект, но и место, которое до сих пор приносит открытия мирового уровня.

5) Олус — Греция.

Олус был древнегреческим прибрежным городом на северо-востоке Крита, который постепенно оказался под водой в результате тектонической просадки и долгосрочного подъёма уровня моря. В отличие от городов, исчезнувших внезапно из-за землетрясений или цунами, руины Олуса десятилетиями оставались частично видимыми под водой — стены и фундаменты находятся неподалеку от современного Элунды.

Хотя античные источники подтверждают существование города, его точная планировка и размеры долгое время оставались неясными. Современные подводные исследования 2020-х годов с применением новых методов картографирования позволили уточнить ранние наблюдения.

Они подтвердили, что значительная часть жилых кварталов и припортовых зон Олуса сегодня лежит под мелководьем. Этот город — редкий пример медленного «поглощения» морем, показывающий, как постепенные экологические изменения могут стереть городской центр за столетия, оставив его тихо покоиться под поверхностью воды.

6) Дварка — Индия.

Древняя Дварка у побережья штата Гуджарат на западе Индии давно известна археологии и легендам как важный порт позднехараппской или раннеисторической эпохи. В начале 2026 года Археологическая служба Индии (ASI) объявила о возобновлении масштабной программы наземных и подводных исследований с использованием современных технологий для изучения ранее не обследованных прибрежных зон.

По словам специалистов, будущие работы будут сосредоточены не только на классических береговых памятниках, но и на подводных участках в районе Бет-Дварки и у устья реки Гомти, где ранее были зафиксированы структурные аномалии и каменные объекты.

Эта инициатива знаменует серьезное усиление исследований затонувшей городской структуры Дварки и указывает на то, что под осадками и мелководьем может сохраняться гораздо более обширная часть древнего города. Новые данные способны существенно расширить наше понимание одного из самых известных затонувших городов Южной Азии и его роли в древних морских торговых сетях.

7) Хибара-дзюку — Япония.

Хибара-дзюку был почтовым городом эпохи Эдо на территории современной деревни Китасиобара в префектуре Фукусима. Он оказался затоплен в 1888 году после катастрофического извержения вулкана Бандай, которое перекрыло русла рек и привело к образованию озера Хибара. Судьба города давно известна по историческим источникам, однако в декабре 2025 года произошло его научное «второе открытие».

Исследователи из Японского агентства по наукам и технологиям (JAMSTEC), Киотского университета и других организаций опубликовали высокоточное 3D-воссоздание затонувшего поселения, созданное на основе многолучевого эхолокационного сканирования и исторических кадастровых карт.

Были идентифицированы кварталы, дороги, водные каналы и подходы к храмам, сохранившиеся на дне озера. Совмещение батиметрических данных с довоенными земельными записями позволило получить одну из самых детальных реконструкций затонувшего исторического города, созданных в 2024–2025 годах, и наглядно показало, как современные технологии способны вернуть утраченный городской ландшафт спустя десятилетия после его исчезновения.