В Италии обнаружили редкий артефакт: 2500-летний стилус из кости
Археологи, работающие в районе Орто-Фонтанелле в городе Гела (Сицилия, Италия), обнаружили исключительно редкий и прекрасно сохранившийся костяной стилус — находку, которую уже называют предметом выдающейся исторической и археологической ценности.
Артефакт выявили в ходе превентивных раскопок, инициированных Управлением по охране культурного наследия провинции Кальтаниссетта в рамках подготовки к строительству нового Дворца культуры Гелы. Исследования проводятся под научным руководством археолога Джанлуки Кала по поручению муниципалитета города.
Длина стилуса составляет 13,2 сантиметра, и он выделяется изяществом и необычностью декора. На его верхнем конце вырезана мужская голова, интерпретируемая как герма Диониса, тогда как в центральной части изображен эрегированный фаллос. Высокое качество исполнения и иконография позволяют датировать предмет V веком до нашей эры, уверенно относя его к классическому периоду древнегреческой культуры.
Советник региона Сицилия по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато отметил, что находка в очередной раз подчеркивает значение Гелы в древнем Средиземноморье. «Гела возвращает важные фрагменты истории, которые способствуют культурному развитию территории, игравшей центральную роль в античности», — заявил он, добавив, что богатое археологическое наследие города обладает реальным потенциалом для культурного роста.
Помимо стилуса, превентивные исследования выявили обширный городской квартал эллинистического времени в районе Орто-Фонтанелле, который теперь стал объектом дальнейшего изучения.
Ожидается, что эти открытия существенно углубят понимание градостроительного развития древней Гелы и станут частью будущего культурного повествования, представленного в новом Дворце культуры города.
