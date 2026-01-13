Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Италии обнаружили редкий артефакт: 2500-летний стилус из кости

Археологи, работающие в районе Орто-Фонтанелле в городе Гела (Сицилия, Италия), обнаружили исключительно редкий и прекрасно сохранившийся костяной стилус — находку, которую уже называют предметом выдающейся исторической и археологической ценности.

Редкий костяной стилус V века до нашей эры / © Sicilian Region

Артефакт выявили в ходе превентивных раскопок, инициированных Управлением по охране культурного наследия провинции Кальтаниссетта в рамках подготовки к строительству нового Дворца культуры Гелы. Исследования проводятся под научным руководством археолога Джанлуки Кала по поручению муниципалитета города.

Длина стилуса составляет 13,2 сантиметра, и он выделяется изяществом и необычностью декора. На его верхнем конце вырезана мужская голова, интерпретируемая как герма Диониса, тогда как в центральной части изображен эрегированный фаллос. Высокое качество исполнения и иконография позволяют датировать предмет V веком до нашей эры, уверенно относя его к классическому периоду древнегреческой культуры.

Советник региона Сицилия по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато отметил, что находка в очередной раз подчеркивает значение Гелы в древнем Средиземноморье. «Гела возвращает важные фрагменты истории, которые способствуют культурному развитию территории, игравшей центральную роль в античности», — заявил он, добавив, что богатое археологическое наследие города обладает реальным потенциалом для культурного роста.

Помимо стилуса, превентивные исследования выявили обширный городской квартал эллинистического времени в районе Орто-Фонтанелле, который теперь стал объектом дальнейшего изучения.

Ожидается, что эти открытия существенно углубят понимание градостроительного развития древней Гелы и станут частью будущего культурного повествования, представленного в новом Дворце культуры города.