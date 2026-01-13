  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 января, 07:27
Рейтинг: +767
Посты: 1821

Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике

Дональд Трамп вновь спровоцировал дипломатическую напряженность в Арктике, настаивая на том, чтобы Соединенные Штаты взяли Гренландию под свой контроль. В воскресенье, 11 января, он заявил, что США получат Гренландию «так или иначе», чтобы не допустить захвата острова Россией или Китаем.

# Гренландия
# инфографика
# полезные ископаемые
# статистика
# США
Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике / © World Visualized
Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике / © World Visualized

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любая попытка США силой завладеть Гренландией фактически разрушит НАТО, поскольку и Дания, и сама Гренландия являются членами альянса.

Это уже второй раз, когда Трамп угрожает установить контроль над островом с начала своего второго президентского срока в январе 2025 года. И здесь возникает закономерный вопрос: почему именно Гренландия?

Гренландия обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, от которых зависят современные экономики. Помимо меди и золота, остающихся ключевыми для строительства, электроники и финансовой сферы, на острове имеются значительные месторождения графита, редкоземельных элементов, никеля, железной руды и цинка, протянувшиеся вдоль его побережий.

Графит и никель приобретают все большее значение для производства аккумуляторов, электромобилей и систем возобновляемой энергетики. Железная руда и цинк поддерживают тяжелую промышленность, тогда как редкоземельные элементы играют центральную роль в производстве ветряных турбин, высокотехнологичной электроники и оборонных систем.

Геологические исследования показывают, что многие из этих ресурсов сосредоточены в четко выраженных зонах, особенно на юге и западе Гренландии, что связано с уникальным и чрезвычайно древним геологическим строением острова.

Особую значимость Гренландии определяет не просто наличие распространенных металлов, а широта спектра стратегически важных ресурсов.

Исследования свидетельствуют о том, что на Гренландию приходится значительная доля минералов, классифицируемых Европейским союзом как критически важное сырье. Это ресурсы, жизненно необходимые для экономической безопасности, но при этом уязвимые к перебоям в поставках.

Особое внимание привлекают редкоземельные элементы: их производство сегодня сосредоточено в руках ограниченного числа стран, что делает Европу и Северную Америку уязвимыми перед геополитическими рисками.

Однако есть важный нюанс: наличие минеральных богатств «на бумаге» вовсе не гарантирует успеха в реальной добыче. Горнодобывающий сектор Гренландии остается слабо развитым, и лишь немногие проекты продвинулись дальше стадии разведки.

Существенную роль играет экологическое регулирование. Так, запрет правительства на добычу урана привел к заморозке или отмене нескольких проектов по редкоземельным элементам, поскольку уран часто залегает вместе с ними. Это повлекло за собой судебные разбирательства и неопределенность для инвесторов, что еще больше замедлило развитие отрасли.

Тем не менее определенный прогресс есть. Один из показательных примеров — графитовый проект Amitsoq, который недавно получил долгосрочное разрешение на добычу при поддержке Европейского союза. В случае реализации он сможет поставлять высококачественный графит для литий-ионных аккумуляторов и поможет сократить зависимость Европы от внешних поставщиков.

Помимо экономических факторов, минеральная карта Гренландии имеет и серьезное геополитическое значение. По мере обострения конкуренции за критически важные ресурсы расположение острова между Европой и Северной Америкой делает его стратегически ключевым. Интерес со стороны ведущих держав обусловлен не только коммерческими возможностями, но и стремлением обеспечить устойчивость цепочек поставок в условиях всё более фрагментированной мировой экономики.

12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
