Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вся карта полезных ископаемых Гренландии в одной инфографике
Дональд Трамп вновь спровоцировал дипломатическую напряженность в Арктике, настаивая на том, чтобы Соединенные Штаты взяли Гренландию под свой контроль. В воскресенье, 11 января, он заявил, что США получат Гренландию «так или иначе», чтобы не допустить захвата острова Россией или Китаем.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любая попытка США силой завладеть Гренландией фактически разрушит НАТО, поскольку и Дания, и сама Гренландия являются членами альянса.
Это уже второй раз, когда Трамп угрожает установить контроль над островом с начала своего второго президентского срока в январе 2025 года. И здесь возникает закономерный вопрос: почему именно Гренландия?
Гренландия обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, от которых зависят современные экономики. Помимо меди и золота, остающихся ключевыми для строительства, электроники и финансовой сферы, на острове имеются значительные месторождения графита, редкоземельных элементов, никеля, железной руды и цинка, протянувшиеся вдоль его побережий.
Графит и никель приобретают все большее значение для производства аккумуляторов, электромобилей и систем возобновляемой энергетики. Железная руда и цинк поддерживают тяжелую промышленность, тогда как редкоземельные элементы играют центральную роль в производстве ветряных турбин, высокотехнологичной электроники и оборонных систем.
Геологические исследования показывают, что многие из этих ресурсов сосредоточены в четко выраженных зонах, особенно на юге и западе Гренландии, что связано с уникальным и чрезвычайно древним геологическим строением острова.
Особую значимость Гренландии определяет не просто наличие распространенных металлов, а широта спектра стратегически важных ресурсов.
Исследования свидетельствуют о том, что на Гренландию приходится значительная доля минералов, классифицируемых Европейским союзом как критически важное сырье. Это ресурсы, жизненно необходимые для экономической безопасности, но при этом уязвимые к перебоям в поставках.
Особое внимание привлекают редкоземельные элементы: их производство сегодня сосредоточено в руках ограниченного числа стран, что делает Европу и Северную Америку уязвимыми перед геополитическими рисками.
Однако есть важный нюанс: наличие минеральных богатств «на бумаге» вовсе не гарантирует успеха в реальной добыче. Горнодобывающий сектор Гренландии остается слабо развитым, и лишь немногие проекты продвинулись дальше стадии разведки.
Существенную роль играет экологическое регулирование. Так, запрет правительства на добычу урана привел к заморозке или отмене нескольких проектов по редкоземельным элементам, поскольку уран часто залегает вместе с ними. Это повлекло за собой судебные разбирательства и неопределенность для инвесторов, что еще больше замедлило развитие отрасли.
Тем не менее определенный прогресс есть. Один из показательных примеров — графитовый проект Amitsoq, который недавно получил долгосрочное разрешение на добычу при поддержке Европейского союза. В случае реализации он сможет поставлять высококачественный графит для литий-ионных аккумуляторов и поможет сократить зависимость Европы от внешних поставщиков.
Помимо экономических факторов, минеральная карта Гренландии имеет и серьезное геополитическое значение. По мере обострения конкуренции за критически важные ресурсы расположение острова между Европой и Северной Америкой делает его стратегически ключевым. Интерес со стороны ведущих держав обусловлен не только коммерческими возможностями, но и стремлением обеспечить устойчивость цепочек поставок в условиях всё более фрагментированной мировой экономики.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Октября, 2021
Суд за крымское наследство
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии