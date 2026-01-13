Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый китайский беспилотный грузовой самолет успешно выполнил первый полет
Разработанный в Китае беспилотный транспортный самолет тоннажного класса Tianma-1000 выполнил первый полет 12 января 2026 года. Машину создали силами компании Xi’an Aisheng Technology Group Co. — дочерним предприятием Norinco.
Tianma-1000 объединяет в себе сразу несколько функций: логистические перевозки, экстренную помощь и доставку материалов. Это первая китайская беспилотная транспортная платформа, способная адаптироваться к сложным условиям высокогорных плато. Аппарат отличается сверхкороткими дистанциями взлета и посадки и может оперативно переходить от перевозки грузов к их сбросу с воздуха.
Максимальная полезная нагрузка составляет одну тонну — сопоставимо с массой стандартного легкового автомобиля, что позволяет за один вылет доставлять значительные объемы припасов. Дальность полета достигает 1800 километров. Модульный грузовой отсек обеспечивает гибкую трансформацию под различные задачи доставки.
Благодаря оптической системе наведения при посадке Tianma-1000 способен точно определять зоны приземления в условиях низкой видимости — при дожде, снеге, тумане и смоге, обеспечивая высокоточную автономную посадку.
Tianma-1000 рассчитан на эксплуатацию в горных районах, на плато и в прибрежных зонах, демонстрируя высокую надежность и эффективность в сложных и чрезвычайных условиях.
Кроме того, аппарат оснащен интеллектуальной системой погрузки и разгрузки на базе искусственного интеллекта, способной обработать до одной тонны грузов всего за пять минут, значительно сокращая временные и трудовые затраты. Он также поддерживает интеллектуальное планирование маршрутов, автономное уклонение от препятствий и устойчивый полет в неблагоприятных погодных условиях.
