Олег Гончар
Олег Гончар
6 января, 09:37
Рейтинг: +740
Посты: 2259

Китайские космонавты прошли подземную «лунную миссию»

Китайский отряд космонавтов завершил почти месячную программу подготовки в естественных подземных пещерах — один из элементов подготовки к будущим пилотируемым полетам на Луну.

Сообщество
# Китай
# космос
# Луна
Группа китайских космонавтов во время тренировок в пещере / © CNSA
Группа китайских космонавтов во время тренировок в пещере / © CNSA

В тренировках, проходивших в горном районе муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая, приняли участие 28 человек. Их разделили на четыре группы: каждая по очереди проводила в холодных и влажных пещерах по шесть дней и пять ночей. Условия были максимально жесткими и изолированными, чтобы приблизить тренировку к реальным задачам космических миссий.

Программа ориентирована на проверку способности экипажей работать в экстремальной среде и стала частью расширения системы подготовки китайских космонавтов. Участники отрабатывали мониторинг окружающей среды, картографирование пещер, имитацию связи «космос — Земля», а также командную психологическую и поведенческую устойчивость. Параллельно велись научные исследования, в том числе взаимодействия человека с экстремальными условиями. В ходе тренировок инструкторы неожиданно вводили сценарии экстренной медицинской эвакуации, чтобы проверить навыки реагирования и совместного принятия решений.

По словам инструктора Центра исследований и подготовки космонавтов Китая Цзян Юаня, собранные данные будут использованы для создания систем психологической поддержки экипажей, которым предстоят длительные полеты на орбитальной станции и будущие лунные миссии.

Такая подготовка рассматривается как часть планов Китая по высадке людей на Луну до 2030 года. В более долгосрочной перспективе Китай планирует строительство Международной лунной исследовательской станции в 2030-х годах.

