Николай Головин
Николай Головин
30 декабря, 09:13
Рейтинг: +308
Посты: 900

Главные космические аварии 2025 года

В 2025 году, несмотря на рекордное число запусков и успехов, произошло несколько заметных аварий как ракет-носителей, так и космических аппаратов.

Обломки Starship / © Dean Olson / Х 
Обломки Starship / © Dean Olson / Х 

С космодрома имени Сатиша Дхавана 17 мая стартовала индийская ракета PSLV-XL, выводившая на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09 для Индийской организации космических исследований (ISRO). Однако спутник так и не достиг цели: примерно через шесть минут после старта на третьей ступени ракеты возникла неисправность, и аппарат был потерян.

Техасская компания Firefly Aerospace 29 апреля  запустила свою ракету Alpha с площадки в Калифорнии — это был ее шестой полет. На борту находилась технологическая демонстрационная полезная нагрузка для Lockheed Martin. Верхняя ступень поднялась примерно на 320 километров, но из-за проблемы, возникшей вскоре после разделения ступеней, ракета не набрала орбитальную скорость, и полезная нагрузка была утрачена.

Firefly выявила причину сбоя и начала подготовку к возвращению Alpha к полетам. Однако 29 сентября компанию постигла новая неудача: ускоритель первой ступени миссии Flight 7 взорвался на стенде во время испытаний. Причиной стала «ошибка технологического процесса» при интеграции.

Китайская двухступенчатая ракета Zhuque-2, эксплуатируемая стартапом Landspace, потерпела аварию в своем шестом полете 14 августа после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Компания не раскрыла, какие полезные нагрузки находились на борту. Это был уже второй провал Zhuque-2.

Спустя почти три месяца в Китае произошла еще одна авария: 9 ноября ракета Ceres-1 компании Galactic Energy стартовала с Цзюцюаня, неся два коммерческих спутника наблюдения Земли и еще один аппарат, созданный китайским университетом. Первые три ступени отработали штатно, но на четвертой, финальной ступени возникла аномалия, погубившая миссию.

Не обошлось без неудач и у Японии — буквально за десять дней до конца года. 21 декабря ракета H3 столкнулась с проблемой на второй ступени во время запуска навигационного спутника Michibiki-5. Аппарат не был выведен на расчетную орбиту, и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило спутник потерянным.

Немецкая компания Isar Aerospace 30 марта запустила свою ракету Spectrum с космодрома Аннёйа в Норвегии. Это был первый старт Spectrum. Полет оказался коротким: через 18 секунд полета ракета отклонилась от курса, потеряла ориентацию и рухнула неподалеку от стартового комплекса, озарив зимний пейзаж ослепительно-оранжевым огненным шаром.

Тем не менее Isar Aerospace не сдалась и сейчас готовится ко второму запуску — снова с Аннёйа. Похожая история произошла спустя несколько месяцев на другом конце света. 29 июля австралийская компания Gilmour Space впервые запустила свою ракету Eris с космодрома Боуэн в прибрежном Квинсленде. Это была первая попытка орбитального запуска ракеты австралийской разработки, но успеха она не принесла: через 14 секунд после старта Eris стала отклоняться вбок и упала обратно на землю.

Южнокорейский стартап Innospace также вошел в историю, запустив 22 декабря первую частную орбитальную ракету страны. Однако носитель Hanbit-Nano столкнулся с неисправностью примерно через минуту после старта и рухнул обратно на Землю.

Таким образом, год оказался особенно тяжелым для дебютов новых ракет. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: успешный первый запуск нового носителя всегда был редкостью.

В марте лунный посадочный аппарат Athena, созданный хьюстонской компанией Intuitive Machines, успешно сел на Луну, доставив целый набор научных приборов NASA. Однако вскоре аппарат опрокинулся. Такое положение помешало нормальному развертыванию части полезной нагрузки, а солнечные панели не смогли обеспечить достаточную подзарядку аккумуляторов. Уже на следующий день Intuitive Machines объявила Athena потерянным.

Это был второй подобный случай для компании чуть более чем за год. В феврале 2024-го Intuitive Machines вошла в историю, успешно посадив на Луну аппарат Odysseus, но и он опрокинулся — предположительно, из-за повреждения опоры при касании поверхности, что привело к досрочному завершению миссии.

Тем не менее компания намерена вернуться на Луну: ее третья роботизированная миссия для NASA сейчас запланирована на первую половину 2026 года.

Японская компания ispace, базирующаяся в Токио, попыталась посадить на Луну аппарат Resilience 5 июня, но попытка закончилась неудачей — аппарат на высокой скорости врезался в грунт Моря Холода. Это был уже второй провал ispace после аналогичной неудачи в апреле 2023 года.

Самая большая и мощная ракета компании SpaceX — Starship  — в 2025 году стартовала пять раз в рамках испытаний с площадки в Южном Техасе. Первые три полета прошли не совсем по плану.

Первая ступень Super Heavy 16 января успешно вернулась на стартовую площадку и была поймана башней обслуживания. Однако верхняя ступень Starship взорвалась менее чем через десять минут после старта, осыпав обломками острова Теркс и Кайкос. Аналогичный исход произошел и во время запуска 6 марта — второго старта Starship в 2025 году и восьмого в целом.

Девятый полет, состоявшийся 27 мая, стал шагом назад: обе ступени были потеряны преждевременно, хотя Starship продержался в полете дольше, чем во время предыдущих миссий. А 18 июня программу постигла еще одна неудача — Ship, готовившийся к полету, взорвался на испытательном стенде.

Однако SpaceX и Starship сумели оправиться: полеты 10 и 11, состоявшиеся 26 августа и 13 октября соответственно, прошли успешно. Сейчас компания готовится к первому испытательному запуску Starship версии 3 — более крупного и мощного варианта транспортной системы. 

