Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Главные космические аварии 2025 года
В 2025 году, несмотря на рекордное число запусков и успехов, произошло несколько заметных аварий как ракет-носителей, так и космических аппаратов.
С космодрома имени Сатиша Дхавана 17 мая стартовала индийская ракета PSLV-XL, выводившая на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли EOS-09 для Индийской организации космических исследований (ISRO). Однако спутник так и не достиг цели: примерно через шесть минут после старта на третьей ступени ракеты возникла неисправность, и аппарат был потерян.
Техасская компания Firefly Aerospace 29 апреля запустила свою ракету Alpha с площадки в Калифорнии — это был ее шестой полет. На борту находилась технологическая демонстрационная полезная нагрузка для Lockheed Martin. Верхняя ступень поднялась примерно на 320 километров, но из-за проблемы, возникшей вскоре после разделения ступеней, ракета не набрала орбитальную скорость, и полезная нагрузка была утрачена.
Firefly выявила причину сбоя и начала подготовку к возвращению Alpha к полетам. Однако 29 сентября компанию постигла новая неудача: ускоритель первой ступени миссии Flight 7 взорвался на стенде во время испытаний. Причиной стала «ошибка технологического процесса» при интеграции.
Китайская двухступенчатая ракета Zhuque-2, эксплуатируемая стартапом Landspace, потерпела аварию в своем шестом полете 14 августа после старта с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Компания не раскрыла, какие полезные нагрузки находились на борту. Это был уже второй провал Zhuque-2.
Спустя почти три месяца в Китае произошла еще одна авария: 9 ноября ракета Ceres-1 компании Galactic Energy стартовала с Цзюцюаня, неся два коммерческих спутника наблюдения Земли и еще один аппарат, созданный китайским университетом. Первые три ступени отработали штатно, но на четвертой, финальной ступени возникла аномалия, погубившая миссию.
Не обошлось без неудач и у Японии — буквально за десять дней до конца года. 21 декабря ракета H3 столкнулась с проблемой на второй ступени во время запуска навигационного спутника Michibiki-5. Аппарат не был выведен на расчетную орбиту, и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило спутник потерянным.
Немецкая компания Isar Aerospace 30 марта запустила свою ракету Spectrum с космодрома Аннёйа в Норвегии. Это был первый старт Spectrum. Полет оказался коротким: через 18 секунд полета ракета отклонилась от курса, потеряла ориентацию и рухнула неподалеку от стартового комплекса, озарив зимний пейзаж ослепительно-оранжевым огненным шаром.
Тем не менее Isar Aerospace не сдалась и сейчас готовится ко второму запуску — снова с Аннёйа. Похожая история произошла спустя несколько месяцев на другом конце света. 29 июля австралийская компания Gilmour Space впервые запустила свою ракету Eris с космодрома Боуэн в прибрежном Квинсленде. Это была первая попытка орбитального запуска ракеты австралийской разработки, но успеха она не принесла: через 14 секунд после старта Eris стала отклоняться вбок и упала обратно на землю.
Южнокорейский стартап Innospace также вошел в историю, запустив 22 декабря первую частную орбитальную ракету страны. Однако носитель Hanbit-Nano столкнулся с неисправностью примерно через минуту после старта и рухнул обратно на Землю.
Таким образом, год оказался особенно тяжелым для дебютов новых ракет. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: успешный первый запуск нового носителя всегда был редкостью.
В марте лунный посадочный аппарат Athena, созданный хьюстонской компанией Intuitive Machines, успешно сел на Луну, доставив целый набор научных приборов NASA. Однако вскоре аппарат опрокинулся. Такое положение помешало нормальному развертыванию части полезной нагрузки, а солнечные панели не смогли обеспечить достаточную подзарядку аккумуляторов. Уже на следующий день Intuitive Machines объявила Athena потерянным.
Это был второй подобный случай для компании чуть более чем за год. В феврале 2024-го Intuitive Machines вошла в историю, успешно посадив на Луну аппарат Odysseus, но и он опрокинулся — предположительно, из-за повреждения опоры при касании поверхности, что привело к досрочному завершению миссии.
Тем не менее компания намерена вернуться на Луну: ее третья роботизированная миссия для NASA сейчас запланирована на первую половину 2026 года.
Японская компания ispace, базирующаяся в Токио, попыталась посадить на Луну аппарат Resilience 5 июня, но попытка закончилась неудачей — аппарат на высокой скорости врезался в грунт Моря Холода. Это был уже второй провал ispace после аналогичной неудачи в апреле 2023 года.
Самая большая и мощная ракета компании SpaceX — Starship — в 2025 году стартовала пять раз в рамках испытаний с площадки в Южном Техасе. Первые три полета прошли не совсем по плану.
Первая ступень Super Heavy 16 января успешно вернулась на стартовую площадку и была поймана башней обслуживания. Однако верхняя ступень Starship взорвалась менее чем через десять минут после старта, осыпав обломками острова Теркс и Кайкос. Аналогичный исход произошел и во время запуска 6 марта — второго старта Starship в 2025 году и восьмого в целом.
Девятый полет, состоявшийся 27 мая, стал шагом назад: обе ступени были потеряны преждевременно, хотя Starship продержался в полете дольше, чем во время предыдущих миссий. А 18 июня программу постигла еще одна неудача — Ship, готовившийся к полету, взорвался на испытательном стенде.
Однако SpaceX и Starship сумели оправиться: полеты 10 и 11, состоявшиеся 26 августа и 13 октября соответственно, прошли успешно. Сейчас компания готовится к первому испытательному запуску Starship версии 3 — более крупного и мощного варианта транспортной системы.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Мая, 2022
Консерваторы vs либералы: что их разделяет?
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
20 Февраля, 2016
Топ самых опасных динозавров
22 Ноября, 2013
Оружие будущего
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии