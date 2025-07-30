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Попытка запуска первой австралийской ракеты завершилась аварией
В ночь на 30 июля по московскому времени компания Gilmour Space совершила свой первый орбитальный пуск ракеты Eris с космодрома Боуэн на побережье Квинсленда. Однако, ракета-носитель Eris не улетела далеко: почти сразу после отрыва от стартового стола она начала отклоняться вбок и упала обратно на Землю всего через 14 секунд после запуска.
Тем не менее такой исход был вполне ожидаем: редко какая ракета успешно взлетает с первой попытки. Gilmour Space и не рассчитывала на полный успех. Стоит отметить, что этот запуск стал результатом долгих усилий. Изначально Gilmour Space планировала старт еще в марте, но тогда он был отменен из-за тропического циклона Альфред. Затем старт перенесли на середину мая, однако 15 мая произошла неожиданная отсечка головного обтекателя (защитного кожуха полезной нагрузки) прямо на стартовом столе. Как пояснила компания, причиной стал внезапный скачок напряжения из-за обратной электрической наводки от периферийных устройств.
После устранения проблемы запуск перенесли на конец июня, но погодные условия — сильный ветер возле космодрома к северу от города Боуэн — снова стали помехой. Окончательная дата постоянно сдвигалась, пока Eris наконец не стартовала 30 июля.
Ракета-носитель Eris представляет собой трехступенчатую 25-метровую ракету, которая сможет выводить полезную нагрузку общей массой до 300 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 215 килограммов — на солнечно-синхронную.
Запуск ракеты Eris стал первой попыткой орбитального старта с территории Австралии за более чем 50 лет. Последний успешный запуск состоялся в октябре 1971 года, когда британская ракета Black Arrow вывела на орбиту спутник Prospero с полигона Woomera Rocket Range в Южной Австралии.
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