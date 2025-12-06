Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В неолитическом Китае приносили в жертву мужчин и женщин, но по разным причинам
В неолитическом Китае человеческие жертвоприношения были не просто ритуальным актом, а тщательно сконструированной системой. Древний город Симао лишь подтверждает это. Как показали недавние генетические исследования, в жертву приносили и мужчин, и женщин, но по совершенно разным причинам, в разных местах и для разных социальных целей.
Десятилетия исследователи считали, что жертвами массовых захоронений Симао в основном становились женщины. Это четко вписывалось в картину более поздних китайских ритуальных практик. Однако новая работа перевернула это представление. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
В геномном исследовании ученые проанализировали данные 169 древних людей. Открытие не только опровергло более ранние предположения, но и продемонстрировало сложную социальную систему, построенную на происхождении, иерархии и символических актах власти.
Исследование ДНК показало, что почти все особи, принесенные в жертву у Восточных ворот, оказались мужчинами. Их хоронили у порога ворот города. Вероятно, эти жертвоприношения могли быть связаны с общественными или строительными ритуалами. По мнению исследователей, традиция могла символизировать укрепление поселения или обозначать основные этапы строительства. Ученые отмечают, что подобные практики встречались в более поздних исторических периодах Китая. Там считалось, что жертвоприношения защищают постройки или освящают городское пространство. Находки Симао показывают, что эти традиции могли возникнуть на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.
Внутри городских стен ситуация меняется. На элитных кладбищах Хуанчэнтай в качестве жертвоприношений хоронили в основном женщин. Их останки исследователи нашли рядом со статусными владельцами гробниц.
Как показал анализ ДНК, принесенные в жертву женщины не были родственниками дворян, которых они сопровождали. Исследователи предположили, что их привозили в Симао, как для брачных союзов, так и в качестве дани влиятельному городу.
Геномные данные показали, что общество в Симао было строго патрилинейным. Мужчины-владельцы гробниц несли одни и те же отцовские генетические маркеры, указывающие на устойчивые семейные линии. Вероятно, именно эти мужчины составляли костяк правящего класса Симао.
Женская элита демонстрировала разнообразные материнские линии. Это соответствует женской экзогамии — практике привлечения женщин в сообщество из других мест. Это было распространенной стратегией в ранних иерархических обществах, стремящихся к политическим союзам и генетическому разнообразию.
Симао оказался далеко не изолированным горором. Анализ ДНК показал, что в основном местные жители произошли от более ранних культурных групп Яншао в северном Китае, однако они также имели связи, простирающиеся к популяциям как на юге, так и на севере. Вероятно, местные жители имели связи по всему региону, даже если в городе сохранялась четкая и жестко контролируемая внутренняя иерархия.
Как показало исследование, по-видимому, жертвоприношения были социально укоренившейся практикой, которая усиливала классовые различия и ритуальные обязательства. В Симао эти практики были не случайными или хаотичными, а организованными, последовательными и сформированными по признаку пола.
Многое о Симао осталось неизвестным, включая точное значение, которое его жители придавали этим ритуалам. Однако новые генетические данные позволили исследователям выйти за рамки артефактов и архитектуры, увидев живые человеческие реалии, которые скрывает один из самых загадочных городов доисторического Китая.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Химики обнаружили, что популярные антибиотики тетрациклинового ряда меняют метаболизм обычной кишечной бактерии Bacteroides dorei. Под воздействием низких доз лекарства микроб начинает синтезировать скрытые ранее вещества, которые провоцируют воспаление и заставляют организм хозяина уничтожать конкурентов этой бактерии.
Европейское космическое агентство сейчас строит зонд для перехвата кометы из самых дальних окраин Солнечной системы. Ученые предложили использовать его как прототип для создания такого же аппарата, предназначенного для «ловли» объектов из межзвездного пространства.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю
Человеческие эмбрионы до восьми недель способны полностью восстанавливать повреждения, как аксолотли. Но потом организм выключает гены, которые позволяют это делать — и наука пока не знает почему. Но она уже пытается вернуть такую возможность взрослым. И хотя масштаб задачи огромен, кое-чего ученым из России уже удалось добиться. Причем это не только имплантаты, но и биофабрикация живых тканей на замену утраченным.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
