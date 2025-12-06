Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В неолитическом Китае приносили в жертву мужчин и женщин, но по разным причинам

В неолитическом Китае человеческие жертвоприношения были не просто ритуальным актом, а тщательно сконструированной системой. Древний город Симао лишь подтверждает это. Как показали недавние генетические исследования, в жертву приносили и мужчин, и женщин, но по совершенно разным причинам, в разных местах и для разных социальных целей.

Восточные ворота Симао (около 2000 г. до н.э.) / © Bilaterian, Wikipedia

Десятилетия исследователи считали, что жертвами массовых захоронений Симао в основном становились женщины. Это четко вписывалось в картину более поздних китайских ритуальных практик. Однако новая работа перевернула это представление. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В геномном исследовании ученые проанализировали данные 169 древних людей. Открытие не только опровергло более ранние предположения, но и продемонстрировало сложную социальную систему, построенную на происхождении, иерархии и символических актах власти.

Исследование ДНК показало, что почти все особи, принесенные в жертву у Восточных ворот, оказались мужчинами. Их хоронили у порога ворот города. Вероятно, эти жертвоприношения могли быть связаны с общественными или строительными ритуалами. По мнению исследователей, традиция могла символизировать укрепление поселения или обозначать основные этапы строительства. Ученые отмечают, что подобные практики встречались в более поздних исторических периодах Китая. Там считалось, что жертвоприношения защищают постройки или освящают городское пространство. Находки Симао показывают, что эти традиции могли возникнуть на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

Внутри городских стен ситуация меняется. На элитных кладбищах Хуанчэнтай в качестве жертвоприношений хоронили в основном женщин. Их останки исследователи нашли рядом со статусными владельцами гробниц.

Хозяин гробницы и женщина, захороненная в качестве жертвоприношения / © Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

Как показал анализ ДНК, принесенные в жертву женщины не были родственниками дворян, которых они сопровождали. Исследователи предположили, что их привозили в Симао, как для брачных союзов, так и в качестве дани влиятельному городу.

Геномные данные показали, что общество в Симао было строго патрилинейным. Мужчины-владельцы гробниц несли одни и те же отцовские генетические маркеры, указывающие на устойчивые семейные линии. Вероятно, именно эти мужчины составляли костяк правящего класса Симао.

Женская элита демонстрировала разнообразные материнские линии. Это соответствует женской экзогамии — практике привлечения женщин в сообщество из других мест. Это было распространенной стратегией в ранних иерархических обществах, стремящихся к политическим союзам и генетическому разнообразию.

Симао оказался далеко не изолированным горором. Анализ ДНК показал, что в основном местные жители произошли от более ранних культурных групп Яншао в северном Китае, однако они также имели связи, простирающиеся к популяциям как на юге, так и на севере. Вероятно, местные жители имели связи по всему региону, даже если в городе сохранялась четкая и жестко контролируемая внутренняя иерархия.

Как показало исследование, по-видимому, жертвоприношения были социально укоренившейся практикой, которая усиливала классовые различия и ритуальные обязательства. В Симао эти практики были не случайными или хаотичными, а организованными, последовательными и сформированными по признаку пола.

Резной камень в городе Симао / © Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

Многое о Симао осталось неизвестным, включая точное значение, которое его жители придавали этим ритуалам. Однако новые генетические данные позволили исследователям выйти за рамки артефактов и архитектуры, увидев живые человеческие реалии, которые скрывает один из самых загадочных городов доисторического Китая.