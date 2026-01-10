Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как преемницу «Джеймс Уэбб» проверяют звуком до запуска
Космическая обсерватория «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) — преемница телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Инженеры NASA в центре Годдарда осенью 2025 года провели серию испытаний космического телескопа.
Как сообщает NASA, во время акустического теста внешнюю оболочку телескопа «Нэнси Грейс Роман» отправили в камеру с мощными рупорами. В течение минуты его подвергали воздействию звука силой 138 децибел, что громче рева реактивного двигателя на взлете.
Инженеры хотели убедиться, что телескоп выдержит самые суровые условия. «С механической точки зрения наибольшие нагрузки и напряжения на телескоп возникают во время запуска. Поэтому мы проводим испытания, имитирующие условия старта», — пояснила Ребекка Эспина, заместитель руководителя испытаний в Космическом центре Годдарда NASA в Гринбелте, Мэриленд.
Во время испытания на вибростенде, имитирующем низкочастотные вибрации во время ракетного запуска. Массивный шейкер-стол тряс сборку на частотах от 5 до 50 герц. Каждое отдельное испытание длилось около минуты, но инженеры NASA в течение нескольких недель проверяли конструкцию по трем осям движения, чередуя испытания с оперативным анализом данных.
В августе основной модуль обсерватории, состоящий из телескопа, держателя приборов, двух научных инструментов и служебного модуля, поместили в испытательную камеру Space Environment Simulator. Исследователи подвергли модуль воздействию экстремальных температур, имитирующих холод космического пространства и солнечное тепло. Непрерывные испытания длились свыше двух месяцев. Команда оценивала работу оптики телескопа и общую готовность системы к выполнению миссии.
Как рассказал научный руководитель программы Roman в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Доминик Бенфорд, во время этого испытания в термовакууме телескоп и инструменты впервые работали вместе.
Команда планирует завершить сборку обсерватории к концу года. После заключительных испытаний телескоп доставят на стартовый комплекс NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Запуск «Нэнси Грейс Роман» запланирован на май 2027 года, но, по расчетам команды, старт возможен уже осенью 2026 года.
По расчетам NASA, угловое поле зрения космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» будет примерно в 100 раз шире, чем у Хаббла. Благодаря этому за время работы он сможет измерить свет примерно от миллиарда галактик. Основная задача телескопа — изучение темной энергии, наблюдения за экзопланетами и наблюдение за астероидами.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
