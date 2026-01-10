Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как преемницу «Джеймс Уэбб» проверяют звуком до запуска

Внешняя часть космического телескопа в акустической камере / © NASA / Jolearra Tshiteya

Как сообщает NASA, во время акустического теста внешнюю оболочку телескопа «Нэнси Грейс Роман» отправили в камеру с мощными рупорами. В течение минуты его подвергали воздействию звука силой 138 децибел, что громче рева реактивного двигателя на взлете.

Инженеры хотели убедиться, что телескоп выдержит самые суровые условия. «С механической точки зрения наибольшие нагрузки и напряжения на телескоп возникают во время запуска. Поэтому мы проводим испытания, имитирующие условия старта», — пояснила Ребекка Эспина, заместитель руководителя испытаний в Космическом центре Годдарда NASA в Гринбелте, Мэриленд.

Внутренняя часть телескопа после термовакуумных испытаний / © NASA / Jolearra Tshiteya

Во время испытания на вибростенде, имитирующем низкочастотные вибрации во время ракетного запуска. Массивный шейкер-стол тряс сборку на частотах от 5 до 50 герц. Каждое отдельное испытание длилось около минуты, но инженеры NASA в течение нескольких недель проверяли конструкцию по трем осям движения, чередуя испытания с оперативным анализом данных.

В августе основной модуль обсерватории, состоящий из телескопа, держателя приборов, двух научных инструментов и служебного модуля, поместили в испытательную камеру Space Environment Simulator. Исследователи подвергли модуль воздействию экстремальных температур, имитирующих холод космического пространства и солнечное тепло. Непрерывные испытания длились свыше двух месяцев. Команда оценивала работу оптики телескопа и общую готовность системы к выполнению миссии.

Как рассказал научный руководитель программы Roman в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Доминик Бенфорд, во время этого испытания в термовакууме телескоп и инструменты впервые работали вместе.

Команда планирует завершить сборку обсерватории к концу года. После заключительных испытаний телескоп доставят на стартовый комплекс NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Запуск «Нэнси Грейс Роман» запланирован на май 2027 года, но, по расчетам команды, старт возможен уже осенью 2026 года.

Извлечение телескопа из испытательной камеры / © NASA / Sophia Roberts

По расчетам NASA, угловое поле зрения космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» будет примерно в 100 раз шире, чем у Хаббла. Благодаря этому за время работы он сможет измерить свет примерно от миллиарда галактик. Основная задача телескопа — изучение темной энергии, наблюдения за экзопланетами и наблюдение за астероидами.