Страны-лидеры по числу заключенных
Уголовное правосудие и пенитенциарные системы кардинально различаются в разных странах мира. Если рассматривать регионы, то Латинская Америка и страны Карибского бассейна концентрируют наибольшее число заключенных — на их долю приходится шесть из десяти стран с самыми высокими показателями лишение свободы в мире. На противоположном конце спектра расположился ряд государств Западной Африки.
Новая инфографика демонстрирует страны с самыми высокими и самыми низкими показателями численности заключенных в мире, основанная на данных некоммерческой организации Prison Policy Initiative.
Сегодня в тюрьмах Сальвадора содержатся по меньшей мере 52 000 человек — таков результат политики «чрезвычайного положения», которая радикально урезает конституционные права подозреваемых в преступлениях. Хотя это и привело к снижению уровня убийств на 80% с 2022 года, в рамках борьбы с бандитским насилием тысячи людей были задержаны произвольно, без права на скорый суд и иную юридическую защиту.
Как и Сальвадор, Куба проводит массовые аресты, обычно — политических диссидентов. Страна занимает второе место в мире по уровню лишения свободы: 794 заключенных на 100 000 человек.
С другой стороны, в Гамбии этот показатель составляет всего 22 человека на 100 000 жителей. В целом, на Африку приходится семь из десяти стран с самыми низкими уровнями лишения свободы, хотя ее тюрьмы по-прежнему остро нуждаются в финансировании.
Любопытно, что Япония оказывается единственной развитой экономикой в числе десяти стран с наименьшим числом заключенных. Кроме того, у нее один из самых низких в мире уровней убийств — 0,23 на 100 000 человек, что примерно в 25 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, которые занимают четвертую строчку в рейтинге с 614 заключенных на 100 000 человек.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
