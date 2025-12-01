Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Страны-лидеры по числу заключенных

Уголовное правосудие и пенитенциарные системы кардинально различаются в разных странах мира. Если рассматривать регионы, то Латинская Америка и страны Карибского бассейна концентрируют наибольшее число заключенных — на их долю приходится шесть из десяти стран с самыми высокими показателями лишение свободы в мире. На противоположном конце спектра расположился ряд государств Западной Африки.

За решеткой: страны-лидеры по числу заключенных / © Visual Capitalist

Новая инфографика демонстрирует страны с самыми высокими и самыми низкими показателями численности заключенных в мире, основанная на данных некоммерческой организации Prison Policy Initiative.

Сегодня в тюрьмах Сальвадора содержатся по меньшей мере 52 000 человек — таков результат политики «чрезвычайного положения», которая радикально урезает конституционные права подозреваемых в преступлениях. Хотя это и привело к снижению уровня убийств на 80% с 2022 года, в рамках борьбы с бандитским насилием тысячи людей были задержаны произвольно, без права на скорый суд и иную юридическую защиту.

Как и Сальвадор, Куба проводит массовые аресты, обычно — политических диссидентов. Страна занимает второе место в мире по уровню лишения свободы: 794 заключенных на 100 000 человек.

С другой стороны, в Гамбии этот показатель составляет всего 22 человека на 100 000 жителей. В целом, на Африку приходится семь из десяти стран с самыми низкими уровнями лишения свободы, хотя ее тюрьмы по-прежнему остро нуждаются в финансировании.

Любопытно, что Япония оказывается единственной развитой экономикой в числе десяти стран с наименьшим числом заключенных. Кроме того, у нее один из самых низких в мире уровней убийств — 0,23 на 100 000 человек, что примерно в 25 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, которые занимают четвертую строчку в рейтинге с 614 заключенных на 100 000 человек.