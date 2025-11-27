Инфографика: страны с населением более 100 миллионов человек

В мире сегодня проживает более 8 миллиардов человек. При этом, значительная часть населения сосредоточена в нескольких странах. На инфографике наглядно показано, в каких государствах проживает более 100 миллионов человек.

Инфографика: страны с населением более 100 миллионов человек / © Geodatarankings

Во всем мире есть всего 16 стран с населением более 100 миллионов человек и всего две страны, где проживает более одного миллиарда человек. По данным Worldometer, лидер по численности населения в 2025 году — Индия. Там число жителей уже превысило 1,46 миллиарда человек. Далее следует Китай с населением более 1,416 миллиарда.

Следующая группа представленная на карте — страны с населением более 200 миллионов человек. Таких государств во всем мире насчитывается пять. Причем отрыв у третьей страны в мире по численности населения — США — от Индии и Китая колоссальный. В Соединенных Штатах проживает более 347 миллионов человек. Далее следуют Индонезия (285 миллионов жителей), Пакистан (255 миллионов), Нигерия (237 миллионов) и Бразилия (212 миллионов).

Также в мире есть девять стран с населением от 100 до 200 миллионов. Это Бангладеш, Россия, Эфиопия, Мексика, Япония, Египет, Филиппины, Демократическая Республика Конго и Вьетнам. Число жителей Вьетнама превысило 100 миллионов в 2023 году.

На карту не попала ни одна страна, целиком расположенная в Европе. Ближе всего среди них подобралась Германия, где проживает около 80 миллионов человек.