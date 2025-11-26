Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США завершили первую сборку ядерного боевого блока для новой крылатой ракеты большой дальности

США совершили прорыв в модернизации ядерного арсенала, завершив создание ключевого компонента на полтора года раньше срока. Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) сообщило об этом успехе, что является редким исключением в столь масштабных и сложных программах.

На первой серийной сборке W80-4 поставлено ромбовидное клеймо комплекса Y-12 / © National Nuclear Security Administration

Управление объявило, что первый серийный образец так называемой «законсервированной сборки» (canned subassembly, CSA) для программы продления ресурса W80-4 официально приняли на комплексе Y-12 в Оук-Ридже (штат Теннесси).

W80-4 — модернизированный боезаряд, который установят на новой крылатой ракете большой дальности LRSO, сменив находящуюся в строю несколько десятилетий ракету AGM-86 ALCM.

По словам официальных лиц, столь ранняя поставка стала частью более широких усилий по модернизации ядерного потенциала США, сталкивающегося с растущими глобальными угрозами и устаревшими системами времен холодной войны.

Ожидается, что первый полностью собранный боезаряд W80-4 будет готов в 2027 году — раньше, чем планировало командование ВВС США.