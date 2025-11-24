Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Германия обозначила военно-космические приоритеты в новой стратегии
Германия представила новую военную космическую стратегию, на фоне планов вложить десятки миллиардов евро в развитие своих орбитальных возможностей в ближайшие годы.
Как сообщило издание Space news, минобороны страны опубликовало документ «Стратегия безопасности и защиты в космосе», в котором отражены изменившиеся взгляды правительства на роль космоса в национальной обороне и обозначены намерения развивать как защитные, так и потенциально наступательные космические системы.
В документе говорится, что цель стратегии — обеспечить способность Германии действовать в космосе в долгосрочной перспективе, в мирное время, в кризис и в условиях угрозы, как в гражданском, так и в военном секторах.
Стратегия выделяет три ключевых направления: выявление угроз и способы реагирования на них; развитие международного сотрудничества и поддержка устойчивых правил поведения в космосе; а также усиление оборонных возможностей для сдерживания и повышения устойчивости. В сумме это 65 задач — от политики до технологий. Сроки и бюджеты для них не уточняются.
Некоторые темы явно намечаются как приоритеты финансирования — например, доступ в космос. Документ говорит о необходимости расширять европейскую поддержку как легких, так и тяжелых ракет-носителей. Европейское космическое агентство (ESA), по замыслу авторов, должно стремиться к созданию систем, способных обеспечивать частые пуски во всех классах полезной нагрузки и даже гарантировать Европе независимый доступ в окололунное пространство.
Стратегия уделяет внимание и более продвинутым системам — например, космопланам. Указывается, что подобные аппараты могут взлетать с обычных аэродромов, использоваться повторно, работать быстрее классических ракет и загрязнять меньше окружающую среду. В документе даже приведена иллюстрация концепта космоплана в раскраске Бундесвера.
Военные также проявляют интерес к малым спутникам для оперативных космических миссий, к улучшению мониторинга обстановки на орбите и к новым технологиям, таким как новые типы двигателей, логистика на орбите и работа в окололунном пространстве.
Хотя документ официально сосредоточен на обороне, он прямо допускает и активные действия: Германия намерена укреплять возможности Бундесвера действовать в космосе и «ограничивать использование космоса противниками».
Документ появился в тот момент, когда не только Германия, но и другие европейские страны увеличивают расходы на военную космическую сферу. ЕС также готовит серьезное расширение оборонного и космического бюджета на период после 2028 года. Однако на пути есть и проблемы: дефицит пусковых мощностей, сложности с контрактами и отсутствие четкой единой стратегии.
Некоторые представители индустрии отмечают, что Европе придется изменить отношение к космосу. Еще пару лет назад разговоры о «милитаризации космоса» были табу, но сейчас это становится нормой. Европейским космическим компаниям, привыкшим к научным и коммерческим проектам, придется активнее включаться и в оборонные программы.
