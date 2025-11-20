  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 ноября, 11:07
Рейтинг: +104
Посты: 310

Porsche впервые показал электрические версии Cayenne

Porsche представил две версии электрических кроссоверов. Версия Cayenne Turbo Electric — самый мощный серийный автомобиль в истории бренда.

Сообщество
# автомобиль
# внедорожник
# технологии
# электрокары
Новые кроссоверы Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric / © Porsche
Новые кроссоверы Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Производитель автомобилей Porsche представил электрический кроссовер Cayenne Electric. Автомобиль выпустят в двух полноприводных версиях: Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric.

Базовая версия разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды, а ее максимальная скорость — 230 километров в час. Мощность модели — от 403 до 436 лошадиных сил в зависимости от режима.

Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche
Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Флагманский кроссовер набирает скорость 100 километров в час за 2,5 секунды. Он может развить скорость до 260 километров в час. Cayenne Electric Turbo в обычном режиме выдает 857 лошадиных сил, система Push-to-Pass позволяет увеличить мощность почти до 1 140 лошадиных сил. Компания отмечает, что это самый мощный автомобиль в истории Porsche.

Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche
Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Оба автомобиля оснастили батареями емкостью 113 киловатт-часов. Cayenne Electric может проехать без подзарядки до 642 километров, а Turbo — до 623 километров. Обе версии имеют функцию беспроводной зарядки. Porsche впервые использовала эту опцию в своих автомобилях.

Новый кроссовер Cayenne Electric / © Porsche
Новый кроссовер Cayenne Electric / © Porsche

Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric уже доступны для предзаказа. Стоимость базовой версии начинается от 111,35 тысяч долларов США, флагманской — от 165,35 тысяч долларов США. Компания обещает начать поставки летом 2026 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Энергия ветра и воздушные потоки: навигационные секреты
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
19 ноября, 12:39
Редакция Naked Science

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# история
# Россия
# СССР
# технологии
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Нейросети и образование: как безопасно внедрять ИИ в университетах

    20 ноября, 10:59

  2. Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

    20 ноября, 09:43

  3. Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

    20 ноября, 09:25

  4. Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

    20 ноября, 08:11
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Виктор Спевацкий
1 минута назад
Почему не вспомнили Энцелад с его водяными гейзерами?

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Илья Стадник
8 минут назад
Александр, видимо потому, что в первую очередь интересуют «миры» с водой в жидком виде, а на Церере она лишь в виде льда.

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Александр
11 минут назад
Тимофей, конечно способна. Придушит из жалости , чтоб сам с голоду не сдох и дальше работать пойдет

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Александр
13 минут назад
Александр, эти роботы ничего не решат. Это просто роботы, ходячие автоматы

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Александр
14 минут назад
Viktor, именно так. Долбоебы вымрут

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Petr Shlyaev
15 минут назад
Павел, куда "туда"?

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Александр
16 минут назад
Василий, устанут за аккумуляторами по сопкам бегать

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Prestigio Prestigio
17 минут назад
А если эта девочка метис? Между сапиенсом и денисовцем?

Пальцы денисовцев оказались не похожи на неандертальские

Владислав Зимин
27 минут назад
Не совсем грамотно написана статья. Китайские космонавты это тайконавты, а не астронавты. У нас космонавты, а астронавты у СГА.

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Сергей Механик
31 минута назад
К сожалению, не все и не всегда в поставленных целях руководствуются рекомендациями ученых и специалистов, основываясь на собственных, порой

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Варвара Павич
53 минуты назад
Олег, дело не в том, что люди едят мясо, в конкретном случае Уважаемый оленевод, а в том, что считать предметом съёмки, что показывать и как, это фото

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Сергей Механик
53 минуты назад
Как говорится, если есть голова на плечах, деньги в кармане и желание, то можно создать всё, что угодно.

В Дубае открыли самый высокий в мире отель

Сергей Механик
57 минут назад
Поведение валют в наше время непредсказуемо. Долгосрочные прогнозы бессмысленны.

Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

Александр Некрасов
1 час назад
Где Церера? четверть её массы( 9,38 × 10^20 кг ) составляет водяной лед

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Евгений Слезин
1 час назад
А где статистика по России? И не врите что с лесом всё хорошо, даже по железке уже один чепыжник везут.

Рейтинг стран с самыми высокими темпами утраты лесов

Александр Березин
1 час назад
Александр, дело не в затратах средств. На советскую атомную бомбу средств тоже ушло много меньше, чем на американскую. Дело в выборе пути.

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

Александр Березин
1 час назад
Александр, "Многие ученые бежали из-за преследований, но оставшиеся были вовсе не мальчики и были не слабее убежавших (Гейзенберг, Йордан,

Оппенгеймер: отравленное яблоко, ядерная бомба и НКВД

играем
1 час назад
Андрей, то в Европе изменения в процентах, в России в десятках процентов

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Оразбай Уткельбаев
2 часа назад
Ну а я, — на стороне тех, кто помнит, что технологии без эмпатии превращаются в инструмент, а не в партнёра. Тест Тьюринга — формальность прошлого

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Василий Скуфьин
2 часа назад
Вывезти на "сортировку" в Африку. Кому воообще не наплевать чо с ними будет дальше? Главное, что в своем родном крае всё ок. И я даже не иронизирую.

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно