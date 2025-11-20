Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Porsche впервые показал электрические версии Cayenne

Новые кроссоверы Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Производитель автомобилей Porsche представил электрический кроссовер Cayenne Electric. Автомобиль выпустят в двух полноприводных версиях: Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric.

Базовая версия разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды, а ее максимальная скорость — 230 километров в час. Мощность модели — от 403 до 436 лошадиных сил в зависимости от режима.

Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Флагманский кроссовер набирает скорость 100 километров в час за 2,5 секунды. Он может развить скорость до 260 километров в час. Cayenne Electric Turbo в обычном режиме выдает 857 лошадиных сил, система Push-to-Pass позволяет увеличить мощность почти до 1 140 лошадиных сил. Компания отмечает, что это самый мощный автомобиль в истории Porsche.

Новый кроссовер Cayenne Turbo Electric / © Porsche

Оба автомобиля оснастили батареями емкостью 113 киловатт-часов. Cayenne Electric может проехать без подзарядки до 642 километров, а Turbo — до 623 километров. Обе версии имеют функцию беспроводной зарядки. Porsche впервые использовала эту опцию в своих автомобилях.

Новый кроссовер Cayenne Electric / © Porsche

Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric уже доступны для предзаказа. Стоимость базовой версии начинается от 111,35 тысяч долларов США, флагманской — от 165,35 тысяч долларов США. Компания обещает начать поставки летом 2026 года.