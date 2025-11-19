Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Космический телескоп «Евклид» наблюдал 1,2 миллиона галактик за год работы
Всего через год после запуска миссия «Евклид» (Euclid) Европейского космического агентства (ESA) уже начала распутывать загадку того, почему галактики принимают разные формы и как эти формы связаны между собой. Ответ на этот вопрос требует отслеживания того, как галактики и их сверхмассивные черные дыры растут и развиваются вместе со временем.
Запущенный в июле 2023 года, космический телескоп «Евклид» использовал свое необыкновенно широкое поле зрения, чтобы наблюдать 1,2 миллиона галактик. Эти галактические объекты каталогизировали в первом выпуске данных аппарата, опубликованном в марте 2025 года. По оценкам, к концу своей шестилетней основной миссии «Евклид» изучит десятки миллионов галактик. Неудивительно, что астрономы ожидают, что он произведет настоящую революцию в понимании эволюции галактик.
Первый выпуск данных «Евклида» покрывает лишь около 0,5% от общего объема информации, который в конечном итоге предоставит миссия, — но телескоп уже позволил провести и другие формы исследований.
Чувствительность «Евклида» уже показала, что самые распространенные галактики во Вселенной — это не спиральные галактики, подобные Млечному Пути, а маленькие и тусклые карликовые галактики, которые ранее были слишком слабыми для детального наблюдения.
На сегодняшний день «Евклид» идентифицировал 2674 карликовые галактики, некоторые из которых содержат компактные голубые ядра или шаровые скопления. Это важно для понимания эволюции галактик, поскольку считается, что именно эти карликовые галактики являются строительными блоками для более крупных галактик, подобных Млечному Пути.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
