  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
19 ноября, 09:41
Рейтинг: +65
Посты: 108

Космический телескоп «Евклид» наблюдал 1,2 миллиона галактик за год работы

Всего через год после запуска миссия «Евклид» (Euclid) Европейского космического агентства (ESA) уже начала распутывать загадку того, почему галактики принимают разные формы и как эти формы связаны между собой. Ответ на этот вопрос требует отслеживания того, как галактики и их сверхмассивные черные дыры растут и развиваются вместе со временем.

Сообщество
# ESA
# Euclid
# Евклид
# космос
# телескопы
На этом изображении показаны примеры галактик различной формы, исследованные телескопом «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / MPE
На этом изображении показаны примеры галактик различной формы, исследованные телескопом «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / MPE

Запущенный в июле 2023 года, космический телескоп «Евклид» использовал свое необыкновенно широкое поле зрения, чтобы наблюдать 1,2 миллиона галактик. Эти галактические объекты каталогизировали в первом выпуске данных аппарата, опубликованном в марте 2025 года. По оценкам, к концу своей шестилетней основной миссии «Евклид» изучит десятки миллионов галактик. Неудивительно, что астрономы ожидают, что он произведет настоящую революцию в понимании эволюции галактик.

Первый выпуск данных «Евклида» покрывает лишь около 0,5% от общего объема информации, который в конечном итоге предоставит миссия, — но телескоп уже позволил провести и другие формы исследований.

Чувствительность «Евклида» уже показала, что самые распространенные галактики во Вселенной — это не спиральные галактики, подобные Млечному Пути, а маленькие и тусклые карликовые галактики, которые ранее были слишком слабыми для детального наблюдения.

На сегодняшний день «Евклид» идентифицировал 2674 карликовые галактики, некоторые из которых содержат компактные голубые ядра или шаровые скопления. Это важно для понимания эволюции галактик, поскольку считается, что именно эти карликовые галактики являются строительными блоками для более крупных галактик, подобных Млечному Пути.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Ноя
1000
Египетские пирамиды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Ноя
1100
Цена ошибки: космические катастрофы
Medio Modo
Москва
Лекция
19 Ноя
Бесплатно
Как снимать объекты глубокого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Ноя
700
Окна памяти: нейробиология воспоминаний
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
19 ноября, 07:55
Игорь Байдов

На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем

Крошечная глиняная фигурка возрастом 12 тысяч лет, найденная в Израиле еще в 2019 году, долгое время озадачивала ученых. Дело в том, что на ней изображен сюжет, который никак не могли расшифровать. После тщательного анализа это удалось сделать международной команде исследователей. Они пришли к выводу, что на статуэтке, вероятно, изображен анимистический ритуал.

Археология
# животные
# земледелие
# Израиль
# Левант
# люди
# религия
# секс
# статуэтка
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 10:10
Любовь С.

Астрономы впервые наблюдали сверхновую через 26 часов после вспышки

Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.

Астрономия
# взрыв сверхновой
# красный сверхгигант
# Очень Большой Телескоп
# поляризация света
# сверхновые
# ударная волна
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На древней статуэтке из Израиля увидели сексуальный контакт женщины с гусем

    19 ноября, 07:55

  2. Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

    18 ноября, 18:24

  3. Танец среднего и вихря: океанологи нашли предел предсказуемости климата океана

    18 ноября, 16:57

  4. Ученые создали комбинированную молекулу для борьбы с гипоксичными опухолями

    18 ноября, 15:39
Выбор редакции

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

12 ноября, 13:08

Последние комментарии

Александр Борисович
14 минут назад
Вот как эти "национальные солнечные миссии" закончатся, так вместе с ними и все эти поля солнечных батарей будут заброшены. На гос.субсидии чего бы

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Василий Скуфьин
19 минут назад
Да. Будут Сибирь захватывать.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Василий Скуфьин
20 минут назад
Специализированную систему нужно монтировать и настраивать. А этот сам на двух ногах пришел, сам руками взял и понес куда надо. Если их научат

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alibek Channel
22 минуты назад
Сергей, уникальная заметка. Приятно слышать истинный разбор

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Константин Царёв
28 минут назад
Наклон меняется с возрастом😁

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Илья Старцев
29 минут назад
"Биологи объяснили, как хамелеонам удается вращать глазами независимо друг от друга": всё дело в том, что заголовок статьи и её содержание пишут

Биологи объяснили, как хамелеонам удается вращать глазами независимо друг от друга

Igor Niko ov
31 минута назад
Асус откровененно расстраивает со смартфонами. У них отлично получаются компактные аппараты до 6 дюймов. Но почему не используется передовой опыт

CES 2017: главные новинки

Василий Скуфьин
38 минут назад
Лицо тех, кто кукарекал про нинужность альтернативной энергетики, представили? Отлельно прошу обратить внимание на то, как на нее налегают

Мировые лидеры будущей солнечной энергетики: инфографика

Genzo Chastener
43 минуты назад
Да почему все такие красивые всевозможные фото делают и того и этого аиконретно даже луны нет фото реальной, а про землю вообще молчу, а про луну

Почему телескоп «Джеймс Уэбб» может сделать такие четкие снимки Сатурна, но не может нормально сфотографировать комету 3I/ATLAS? 

Dmitri Vinitski
44 минуты назад
Михаил, не едят в Корее собак уже давно.

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Михаил Константинов
53 минуты назад
Elusive, чо ты ноешь теперь, деятель? 😂😂😂 Ты с упорством идиота целый месяц минусовал ВСЕ мои комментарии, не оставив ни одного без внимания. Теперь

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Иван Овчинников
58 минут назад
А на каком расстоянии от центра земли они получили эти 80 сантиметров?

С 1993 года Земля наклонилась почти на 80 сантиметров. И все из-за людей 

Kate Ka
2 часа назад
А Российская империя - что и не империя вовсе? Какое-то очень субъективное изображение - никому неизвестная Эфиопия изображена, а российская

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Ipon Michurinskiy
2 часа назад
Из Шумер до сасан (Чечня) :)

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Alexander Sergeev
3 часа назад
Sergey, Вспоминается исследование о том, как граждане стран оценивают значимость вклада своей родины в мировую цивилизацию/историю. Россияне аж 60% с

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

aleksandr31161265
3 часа назад
Mei, есть такая профессия, в каждой бочке затычка...

Карта: страны с самым высоким потреблением мяса на душу населения

Alexander Sergeev
3 часа назад
ulogin_vkontakte_4253714, 1) В каком месте Российская империя победила Наполеона. Вот прям чтобы победила и чтобы без косяков самого Наполеона и участия

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Alexander Sergeev
3 часа назад
Дмтрий, мир они поделили чисто формально по тому договору. В основном это касалось по факту Америки и частей Азии.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Alexander Sergeev
3 часа назад
Дмитрий, Чел, перейти на сайт, на который ссылка в тексте статьи дана, сложно, верно?)) Европа раздута по чисто географическому принципу - территории

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Никита Анастасюк
3 часа назад
Никита, так там это и отмечено, ведь Византия это и есть Римская империя. Только странно что её выделили как отдельное государство от Римской

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно