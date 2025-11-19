Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический телескоп «Евклид» наблюдал 1,2 миллиона галактик за год работы

Всего через год после запуска миссия «Евклид» (Euclid) Европейского космического агентства (ESA) уже начала распутывать загадку того, почему галактики принимают разные формы и как эти формы связаны между собой. Ответ на этот вопрос требует отслеживания того, как галактики и их сверхмассивные черные дыры растут и развиваются вместе со временем.

На этом изображении показаны примеры галактик различной формы, исследованные телескопом «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / MPE

Запущенный в июле 2023 года, космический телескоп «Евклид» использовал свое необыкновенно широкое поле зрения, чтобы наблюдать 1,2 миллиона галактик. Эти галактические объекты каталогизировали в первом выпуске данных аппарата, опубликованном в марте 2025 года. По оценкам, к концу своей шестилетней основной миссии «Евклид» изучит десятки миллионов галактик. Неудивительно, что астрономы ожидают, что он произведет настоящую революцию в понимании эволюции галактик.

Первый выпуск данных «Евклида» покрывает лишь около 0,5% от общего объема информации, который в конечном итоге предоставит миссия, — но телескоп уже позволил провести и другие формы исследований.

Чувствительность «Евклида» уже показала, что самые распространенные галактики во Вселенной — это не спиральные галактики, подобные Млечному Пути, а маленькие и тусклые карликовые галактики, которые ранее были слишком слабыми для детального наблюдения.

На сегодняшний день «Евклид» идентифицировал 2674 карликовые галактики, некоторые из которых содержат компактные голубые ядра или шаровые скопления. Это важно для понимания эволюции галактик, поскольку считается, что именно эти карликовые галактики являются строительными блоками для более крупных галактик, подобных Млечному Пути.