Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл ранее неизвестные детали туманности «Красный Паук»

Снимок туманности «Красный Паук», сделанный телескопом «Джеймс Уэбб» / © ESA/Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» с помощью камеры NIRCam сделал снимок туманности «Красный Паук» (NGC 6537), показывающий протяженность ее раскидистых «лап» — вытянутых долей туманности. Доли, выделенные синим цветом, видны благодаря свечению молекул водорода, состоящих из двух связанных атомов.

«Лапы» тянутся через всю область обзора камеры. Они образуют структуры, похожие на два огромных пузыря, простирающиеся примерно на три световых года. Вырывающийся из центра туманности газ раздувал массивные «пузыри» на протяжении тысячелетий.

Из центра туманности активно выходит струя газа. В месте столкновения струи с ранее выброшенным газом и пылью заметна фиолетовая S-образная линия. Столкновение образует волнистую структуру туманности, видную сегодня.

В центре изображения находится звезда, вокруг которой образовалась планетарная туманность. Температура этой звезды достигает 160 000 K (около 159 727 °C). Умирающую звезду окружает тор — «пончик» из газа и пыли. Его ближняя к центру часть ионизирована сильным ультрафиолетовым излучением раскаленной звезды.