Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл ранее неизвестные детали туманности «Красный Паук»
Планетарные туманности образуются, когда обычные звезды достигают конца своей жизни. Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл невиданные ранее детали туманности «Красный Паук».
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» с помощью камеры NIRCam сделал снимок туманности «Красный Паук» (NGC 6537), показывающий протяженность ее раскидистых «лап» — вытянутых долей туманности. Доли, выделенные синим цветом, видны благодаря свечению молекул водорода, состоящих из двух связанных атомов.
«Лапы» тянутся через всю область обзора камеры. Они образуют структуры, похожие на два огромных пузыря, простирающиеся примерно на три световых года. Вырывающийся из центра туманности газ раздувал массивные «пузыри» на протяжении тысячелетий.
Из центра туманности активно выходит струя газа. В месте столкновения струи с ранее выброшенным газом и пылью заметна фиолетовая S-образная линия. Столкновение образует волнистую структуру туманности, видную сегодня.
В центре изображения находится звезда, вокруг которой образовалась планетарная туманность. Температура этой звезды достигает 160 000 K (около 159 727 °C). Умирающую звезду окружает тор — «пончик» из газа и пыли. Его ближняя к центру часть ионизирована сильным ультрафиолетовым излучением раскаленной звезды.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
