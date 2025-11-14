Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
17% производимой электроэнергии в Армении пришлось на солнечную генерацию
Армения развивает солнечную энергетику быстрее, чем это планировали власти. Доля солнечной генерации в энергосистеме страны уже достигла 17,2%.
Как сообщает Arka News Agancy, по данным Армстата, в Армении с января по сентябрь 2025 года солнечная генерация составила 17,2% от всей производимой электроэнергии.
Armenpress со ссылкой на министерство территориального управления и инфраструктур отмечает, что общая мощность солнечных электростанций страны достигла 1045 мегаватт. В министерстве отметили, что около половины солнечных электростанций работают автономно.
В 2021 году правительство Армении приняло стратегию, согласно которой к 2030 году доля солнечной генерации в энергосистеме страны должна составить 15%, а совокупная мощность — 1000 мегаватт.
В июле 2025 года Армения завершила программу госсубсидий по кредитам на монтаж солнечных установок и энергоэффективный ремонт. Темпы развития солнечной энергетики превзошли не только ожидания, но и возможности энергосистемы страны.
Сейчас Армения разрабатывает программу субсидий, которая должна простимулировать создание накопительных систем и солнечных станций с накопителями. Это поможет укрепить стабильность энергосистемы и улучшить управление электроэнергией.
