Авария китайской ракеты Ceres-1: сбой на четвертой ступени привел к потере спутников

Ракета-носитель Ceres-1 частной китайской компании Galactic Energy не смогла вывести на орбиту три спутника из-за аварии на заключительном этапе полета. Это произошло на фоне беспрецедентной пусковой активности Китая, который уже провел более 70 орбитальных запусков в 2025 году.

Ceres-1 / © Galactic Energy

Запуск с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия состоялся 10 ноября в 12:02 по местному времени. По данным компании, полет проходил в штатном режиме, пока не произошел сбой в работе четвертой ступени, вызвавший преждевременное отключение двигателя.

«Спустя 510 секунд после зажигания четвертой ступени произошла аномалия, двигатель отключился раньше времени, и ракета не смогла доставить полезную нагрузку на целевую орбиту. Запуск признан неудачным», — сообщили в Galactic Energy. Инженеры приступили к расследованию причин инцидента.

Для Ceres-1 это был 22-й полет и лишь вторая авария за всю историю ее эксплуатации. До этого носитель демонстрировал безупречную надежность, успешно доставив на орбиту 85 коммерческих спутников.

Несмотря на аварию, Galactic Energy не сбавляет темпов. Компания уже готовится к дебютному запуску более мощной твердотопливной ракеты Ceres-2, который может состояться в ближайшее время. Кроме того, недавно успешно прошла огневой испытание первая ступень перспективной жидкостной ракеты Pallas-1.

Для Китая запуск Ceres-1 стал 72-м орбитальным запуском в 2025 году, и лишь второй аварией. Таким образом, страна уже побила свой собственный годовой рекорд по числу запусков, при том что до конца года остается еще почти два месяца.