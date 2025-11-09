Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый армянский спутник завершает свою миссию – фото
Первый армянский спутник завершает свою миссию. За три с половиной года он сделал множество спутниковых снимков, необходимых, в том числе для науки.
Как сообщил министр высоких технологий Армении Мхитар Айрапетян в соцсети X, «Армсат-1» — первый армянский спутник — вскоре завершит свою миссию. Он переходит к этапу контролируемого спуска с орбиты — деорбитации.
Проработав три с половиной года, аппарат успел сделать и передать на землю много спутниковых снимков территории Армении, необходимых для научных и прикладных целей.
Проект помог обучить местных специалистов и создать команду для будущих космических программ. Новый коллектив займется проектированием, реализацией проектов, управлением спутниками, сбором и обработкой данных.
Полученный за время миссии опыт исследовали уже применяют для создания «Армсат-2» — спутника нового поколения. Эксперты определили технические и технологические требования к будущей разработке. Также они успели наладить сотрудничество с международными партнерами.
Армянский спутник «Армсат-1» успешно запустили с мыса Канаверал в США в мае 2022 года. Запуск осуществила ракета SpaceX по заказу армянского правительства в сотрудничестве с SATLANTIS.
По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Межнациональные браки: как языковой барьер и религия повлияли на русскоязычных жен норвежцев и эмиратцев
Женщины из России и стран СНГ иногда вступают в браки с иностранцами. Такие межнациональные союзы предполагают сосуществование различных культур в одной семье, что может привести как к взаимному обогащению культурного опыта и расширению кругозора, так и к определенным конфликтам и недопониманиям. Психологи из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование, посвященное восприятию культурных различий русскоговорящими женщинами, состоящими в межкультурных браках с норвежцами или жителями Объединенных Арабских Эмиратов.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
По расчетам, большинство «гостей» вроде Оумуамуа или нынешнего 3I/ATLAS летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Некоторые исключительно хорошо узнают ранее увиденные незнакомые лица. Такие свидетели не раз помогали раскрывать преступления. Психологи из Австралии, изучающие этот тип людей, которых они назвали «суперузнавателями», в новом исследовании привлекли искусственный интеллект, чтобы разобраться, в чем секрет суперспособности.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Ноября, 2018
На крыльях в космос
18 Сентября, 2014
10 главных нововведений iOS 8
3 Февраля, 2019
Что такое Больцмановский мозг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии