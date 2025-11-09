Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый армянский спутник завершает свою миссию – фото

Первый армянский спутник завершает свою миссию. За три с половиной года он сделал множество спутниковых снимков, необходимых, в том числе для науки.

Спутниковый снимок, полученный с помощью «Армсат-1» / © Armsat-1, Mkhitar Hayrapetyan

Как сообщил министр высоких технологий Армении Мхитар Айрапетян в соцсети X, «Армсат-1» — первый армянский спутник — вскоре завершит свою миссию. Он переходит к этапу контролируемого спуска с орбиты — деорбитации.

Проработав три с половиной года, аппарат успел сделать и передать на землю много спутниковых снимков территории Армении, необходимых для научных и прикладных целей.

Проект помог обучить местных специалистов и создать команду для будущих космических программ. Новый коллектив займется проектированием, реализацией проектов, управлением спутниками, сбором и обработкой данных.

Полученный за время миссии опыт исследовали уже применяют для создания «Армсат-2» — спутника нового поколения. Эксперты определили технические и технологические требования к будущей разработке. Также они успели наладить сотрудничество с международными партнерами.

Армянский спутник «Армсат-1» успешно запустили с мыса Канаверал в США в мае 2022 года. Запуск осуществила ракета SpaceX по заказу армянского правительства в сотрудничестве с SATLANTIS.

Спутниковый снимок, полученный с помощью «Армсат-1» / © Armsat-1, Mkhitar Hayrapetyan