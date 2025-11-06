Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВВС США подготовят стелс-бомбардировщики B-21 Raider к управлению одним пилотом

Насколько автоматизирован новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, пока не раскрывается, однако инициатива ВВС США перевести его на управление одним пилотом ясно указывает на качественный скачок в области искусственного интеллекта (ИИ) и автономных систем.

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider / © USAF

Командование глобального удара ВВС США (AFGSC) предложило утвердить для B-21 экипаж в составе одного пилота и одного офицера по управлению вооружением. Таким образом, второй член экипажа будет отвечать не за пилотирование, а за ведение боевых операций и управление системами. Возможность выполнения миссий с одним пилотом — шаг, который при традиционном подходе вызывал бы вопросы безопасности, — косвенно подтверждает, что B-21 Raider изначально спроектирован с высоким уровнем автоматизации и встроенных ИИ-систем, потенциально позволяющих в будущем перейти к полностью беспилотным полетам.

Судя по всему, концепт продвинутой автоматизации — включая виртуального «второго пилота» на базе ИИ — закладывалась в проект еще более десяти лет назад. Это согласуется с неоднократными заявлениями ВВС о «революционности» B-21 Raider и его технологических решениях.

Помимо возможностей наносить как ядерные, так и обычные удары глубоко в тылу противника, B-21 Raider оснащен комплексом связи, управления, радиоэлектронной борьбы и разведки. Ожидается, что он сможет выполнять функции воздушного командного пункта и координатора действий беспилотных систем.

Особое внимание уделяется цифровой открытой архитектуре бортовых систем, разработанной компанией Northrop Grumman. Она позволяет быстро интегрировать новые технологии и функции, в том числе режим полета с опцией «пилот по выбору» — когда человек может быть исключен из управления при необходимости.

С учетом широкого спектра задач B-21 Raider предложение добавить в экипаж офицера по управлению вооружением выглядит логичным: нагрузка на одного пилота при одновременном управлении боевыми системами, связью и РЭБ была бы чрезмерной.

Тем не менее решение оставить в кабине только одного пилота вызывает вопросы безопасности — особенно во время длительных миссий, которые станут обычной практикой для B-21 Raider. У предыдущего малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit экипаж также состоит из двух человек, но это два пилота, а в кабине предусмотрено спальное место, чтобы один мог отдыхать во время полета. Ожидается, что B-21 Raider получит аналогичное, но более продуманное место для отдыха экипажа.