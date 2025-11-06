Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ВВС США подготовят стелс-бомбардировщики B-21 Raider к управлению одним пилотом
Насколько автоматизирован новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, пока не раскрывается, однако инициатива ВВС США перевести его на управление одним пилотом ясно указывает на качественный скачок в области искусственного интеллекта (ИИ) и автономных систем.
Командование глобального удара ВВС США (AFGSC) предложило утвердить для B-21 экипаж в составе одного пилота и одного офицера по управлению вооружением. Таким образом, второй член экипажа будет отвечать не за пилотирование, а за ведение боевых операций и управление системами. Возможность выполнения миссий с одним пилотом — шаг, который при традиционном подходе вызывал бы вопросы безопасности, — косвенно подтверждает, что B-21 Raider изначально спроектирован с высоким уровнем автоматизации и встроенных ИИ-систем, потенциально позволяющих в будущем перейти к полностью беспилотным полетам.
Судя по всему, концепт продвинутой автоматизации — включая виртуального «второго пилота» на базе ИИ — закладывалась в проект еще более десяти лет назад. Это согласуется с неоднократными заявлениями ВВС о «революционности» B-21 Raider и его технологических решениях.
Помимо возможностей наносить как ядерные, так и обычные удары глубоко в тылу противника, B-21 Raider оснащен комплексом связи, управления, радиоэлектронной борьбы и разведки. Ожидается, что он сможет выполнять функции воздушного командного пункта и координатора действий беспилотных систем.
Особое внимание уделяется цифровой открытой архитектуре бортовых систем, разработанной компанией Northrop Grumman. Она позволяет быстро интегрировать новые технологии и функции, в том числе режим полета с опцией «пилот по выбору» — когда человек может быть исключен из управления при необходимости.
С учетом широкого спектра задач B-21 Raider предложение добавить в экипаж офицера по управлению вооружением выглядит логичным: нагрузка на одного пилота при одновременном управлении боевыми системами, связью и РЭБ была бы чрезмерной.
Тем не менее решение оставить в кабине только одного пилота вызывает вопросы безопасности — особенно во время длительных миссий, которые станут обычной практикой для B-21 Raider. У предыдущего малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit экипаж также состоит из двух человек, но это два пилота, а в кабине предусмотрено спальное место, чтобы один мог отдыхать во время полета. Ожидается, что B-21 Raider получит аналогичное, но более продуманное место для отдыха экипажа.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
