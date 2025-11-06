Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Solar Orbiter впервые детально рассмотрел полярные области Солнца и быстрые магнитные потоки
Новые данные с зонда Solar Orbiter показали, что магнитные поля дрейфуют в направлении полюсов с неожиданно высокой скоростью, что дарит уникальное понимание внутренней циркуляции Солнца. Аппарат Европейского космического агентства (ESA) предоставил ученым первый четкий обзор полярных регионов Солнца — областей, которые долгое время оставались недоступны для наблюдения.
Полученные результаты выявили неожиданные плазменные течения и движения магнитных полей, которые могут перевернуть современное представление о том, как работает магнитный цикл Солнца.
Десятилетиями полярные области нашего светила оставались одними из наименее изученных. С Земли ученые могут наблюдать эти регионы лишь под острым углом, что делает изучение их магнитных свойств практически невозможным. Большинство космических зондов обращаются вокруг Солнца в той же плоскости, что и планеты, что мало чем помогает.
«Для понимания магнитного цикла Солнца нам до сих пор не хватало знаний о том, что происходит на его полюсах. Solar Orbiter теперь может предоставить этот недостающий элемент головоломки», — заявил директор Института исследований Солнечной системы им. Макса Планка (MPS) и соавтор нового исследования Сами Соланки.
Запущенный в феврале 2020 года, зонд Solar Orbiter движется по петлеобразной траектории вокруг Солнца. В марте этого года его орбита наклонилась примерно на 17 градусов над плоскостью планет, что впервые предоставило ученым значительно более выгодную точку обзора полярных регионов.
Исследователи из Института им. Макса Планка использовали полученные Solar Orbiter данные, идентифицировав детальную картину супергрануляции и окружающей магнитной сети. Супергранулы — это обширные ячейки горячей плазмы, каждая из которых в два-три раза больше Земли, покрывающие солнечную поверхность. Их горизонтальные потоки выталкивают линии магнитного поля к краям ячеек, создавая сеть областей с сильным магнитным полем.
К своему удивлению, исследователи обнаружили, что магнитное поле дрейфует в направлении полюса со скоростью от 10 до 20 метров в секунду.
Эта скорость почти так же высока, как и потоки, наблюдаемые ближе к экватору. Более ранние наблюдения, проведенные с плоскости эклиптики, указывали на то, что магнитное движение близ полюсов резко замедляется.
Новые наблюдения предоставляют ключевое доказательство того, как магнитные поля Солнца перемещаются по его поверхности и проникают в более глубокие слои. Однако ученые все еще не уверены, сохраняет ли глобальная «магнитная конвейерная лента» свою скорость вблизи полюсов или в конечном итоге замедляется.
Данное исследование предлагает лишь краткий снимок одного этапа солнечного цикла. Исследователи отмечают, что для подтверждения стабильности этих полярных потоков потребуются более долгосрочные наблюдения.
Поскольку Solar Orbiter продолжает движение по наклонной траектории, ожидается, что будущие наблюдения раскроют еще больше о скрытых процессах, которые управляют магнитным ритмом Солнца.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
