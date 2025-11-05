Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск рассказал о плане управления климатом с помощью спутников

Руководитель компании SpaceX Илон Маск на платформе X недавно изложил свой план спасения человечества от угрозы климатической катастрофы.

Художественное изображение аппаратов Starlink / © SpaceX

«Большая группировка спутников с искусственным интеллектом, работающая на солнечной энергии, сможет предотвратить глобальное потепление, внося небольшие коррективы в количество солнечной энергии, достигающей Земли», — написал Маск.

Компания SpaceX сегодня уже обладает значительной группировкой из почти 9000 спутников Starlink. Они пока не закрывают Солнце, но мешают астрономам наблюдать за дальними рубежами космоса.

На вопрос поклонника о том, смогут ли эти спутники производить точные корректировки количества солнечной энергии, достигающей нашей планеты, не дестабилизируя климат (не говоря уже о потенциальных конфликтах за контроль над таким мощным глобальным механизмом), Маск ответил: «Да».

«Потребуются лишь незначительные корректировки, чтобы предотвратить глобальное потепление или, если на то пошло, глобальное похолодание», — отметил Маск.

Идея блокировки солнечного света для смягчения изменения климата, известная как солнечная геоинженерия, является предметом серьезных споров и разногласий в научном сообществе. Большинство сходится во мнении, что это возможно, но невероятно рискованно. Климат целой планеты — это огромная и сложная система, и почти наверняка блокировка солнечного света, каким бы методом она ни осуществлялась, будет иметь непредвиденные последствия.