  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
3 ноября, 09:51
Рейтинг: +332
Посты: 222

Бывший глава Intel создаст ИИсуса для церквей

Американская технологическая компания Gloo Holdings, создающая цифровые решения для религиозных организаций, подала заявку на первичное размещение акций в США. Компания рассчитывает привлечь до $109 млн и получить оценку в $873 млн.

Сообщество
# Intel
# ИИ
# инвестиции
# искусственный интеллект
# стартапы
# США
# технологии
Бывший глава Intel Патрик Гелсингер, ныне технический директор Gloo Holdings / © Intel Corporation
Бывший глава Intel Патрик Гелсингер, ныне технический директор Gloo Holdings / © Intel Corporation

Gloo планирует продать 9,1 млн акций по цене от $10 до $12 за штуку, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение пройдет на бирже Nasdaq под тикером GLOO, андеррайтером выступает Roth Capital Partners.

Штаб-квартира Gloo находится в Боулдере, штат Колорадо. Компания разрабатывает технологические платформы и искусственный интеллект для христианских церквей и религиозных сообществ. Среди решений — чат-боты, виртуальные помощники и инструменты «безопасного поиска», основанные на библейских принципах.

Ранее в этом году компания привлекла к работе бывшего генерального директора Intel и VMware Гелсингера, который занял пост технического директора и исполнительного председателя совета директоров. Он курирует развитие новых AI-сервисов и стратегии цифрового роста.

По данным отчета, за первое полугодие этого года, Gloo зафиксировала чистый убыток в размере $69,8 млн. В прошлом году стартап получил $110 млн инвестиций для расширения своих проектов в области искусственного интеллекта.

IPO Gloo проходит на фоне оживления американского рынка в части публичных размещений. После слабого 2023 года интерес инвесторов вновь растет — в сентябре успешно разместились Klarna и криптобиржа Gemini.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Ноя
500
Под светом других звезд — внесолнечные планеты
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Ноя
700
Аппетит и как контролировать свой вес
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Ноя
750
Подъем Москвы и эпоха феодальной конфедерации на Северо-Востоке Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Вычислительная биология старения: от теорий к прогнозам долголетия
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
900
Теотиуаканская держава и ее влияние на мир майя
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Лунные базы как ожидаемый результат «лунной гонки» XXI века
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Ноя
750
Нейробиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Современные подходы к обеспечению иммунобиологической безопасности
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
06 Ноя
800
Властители Апеннин: этруски в VII-VI вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 ноября, 12:08
ПНИПУ

Зевота: что происходит с организмом и кто может «заразиться»

В среднем человек зевает от семи до двадцати трех раз в день. Ученые Пермского Политеха рассказали, что происходит в этот момент с организмом, на кого не распространяется «заразительное» действие, как его эффект меняется в зависимости от наличия стресса, головной боли, сонливости и скуки и почему связь зевоты, нехватки воздуха и терморегуляции вторична.

ПНИПУ
# животные и люди
# Зевание
# зевота
# сон
# сонливость
# физиология
31 октября, 10:59
НИУ ВШЭ

Русский жестовый язык: лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков

Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды.

НИУ ВШЭ
# глухота
# история
# лингвистика
# перевод
# язык жестов
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 10:14
Максим

Антарктические рыбы объединили свои гнезда в колонии, чтобы защититься от хищных червей

Международная команда ученых обнаружила в море Уэдделла ранее неизвестное место массового гнездования антарктических рыб Lindbergichthys nudifrons. Океанологи зафиксировали скопления более тысячи ухоженных гнезд, расположенных по сложным геометрическим узорам. Коллективное расселение помогает рыбам защищаться от хищников.

Биология
# антарктида
# биология
# ихтиология
# океанология
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Доверие детей к ученым оказалось устойчивым к злодейским образам в мультфильмах

    2 ноября, 09:54

  2. Изначально «сухие» экзопланеты оказались способны сами производить воду

    2 ноября, 08:23

  3. Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

    1 ноября, 14:20

  4. Скрытые разносчики супербактерий передали их своим домашним, не заболев сами

    1 ноября, 13:46
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Сергей Пипенко
9 минут назад
Сергей, окажется, что для тяги с заданными параметрами для изготовления сопла нужна кожа с жопы дракона и положат на полку, пока дракона не найдут.

Конструирование первой многоразовой российской ракеты «Корона» стартует в 2026 году

Максим Шелестов
15 минут назад
Beibit, у тебя всё лучше, чем в России, но хуже, чем у армян😂😂 Потому что пока не научились столько же пуха намётного производить.

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Евгений Анисимов
26 минут назад
Интересная инфа на тему: Процент пахотных земель в Европейском союзе составляет в среднем около 24,3% от общей площади территории. Площадь

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Beibit Kerimbek
41 минута назад
Казахстан в 2025 году намолотил около 27 млн. тонн зерна, это рекорд для Казахстана, т.е. Казахстан должен стоять как минимум на 8-ом месте

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Beibit Kerimbek
42 минуты назад
Tojiddin, Не коровья, в Казахстане сорта пшеницы лучше чем в России

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Игорь Коняшов
49 минут назад
Когда по асфальту проезжает миллион авто в день, то катушки оказываются дешевле

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Игорь Коняшов
50 минут назад
Alexander, Вы прогуливали физику в школе?)

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Игорь Коняшов
50 минут назад
Максим, Жаль вас

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Игорь Коняшов
51 минута назад
Если разовьют технологию, то пожалуй это имеет право на жизнь. Поскольку аккумуляторы дороги и имеют слишком малую удельную емкость

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Wladimir Wladimir
1 час назад
Sanyasiebert, те, кто мечтают сделать из России много мелких государств.

Рейтинг стран по объемам неразработанных запасов золота

Антон Сураев
1 час назад
Иосиф, климат и количество населения учитывай.

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

tt
1 час назад
Пусть танцуют лебеди!

Новый спутник Земли может быть потерянным зондом советской эпохи, заявил астрофизик

Леонид Силантьев
2 часа назад
Eugene, ну то есть электробусы.

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Михаил Аракчеев
2 часа назад
СтрочкИ? Серьёзно??

В каких странах люди читают больше всего?

Иосиф Босиков
2 часа назад
Индия-меньше России 5раз,пшеницы больше 1,5раз

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Oleg Belyavin
3 часа назад
Ну и чем такая фура будет отличаться от троллейбуса с аккумулятором ? Катушки в асфальте всяко дороже проводов над дорогой

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Carlson Roy
4 часа назад
Interesting turn of events. If Russia places its new station on the same inclination as the ISS just to keep cooperation with the U.S. alive, that shows politics still drives space decisions. Hopefully it leads to more international science, not more tension. Space

Ради совместных проектов с США Российскую орбитальную станцию могут построить на широтах МКС

Carlson Roy
4 часа назад
This is worrying. If ChatGPT is mixing up conversations and leaking personal data like IDs or court info, that’s a serious privacy issue. AI tools should protect users, not expose them. OpenAI needs to explain what’s happening and fix it fast. Trust can be lost

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Tojiddin Valiev
5 часов назад
В Казахстане пшеница коровья,не качественная,да и приписки тоже имеют место

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

sennikov nikolai
5 часов назад
Интересно, кто все таки будет ПЕРВЫМ человеком на ЛУНЕ

Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно