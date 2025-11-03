Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Бывший глава Intel создаст ИИсуса для церквей
Американская технологическая компания Gloo Holdings, создающая цифровые решения для религиозных организаций, подала заявку на первичное размещение акций в США. Компания рассчитывает привлечь до $109 млн и получить оценку в $873 млн.
Gloo планирует продать 9,1 млн акций по цене от $10 до $12 за штуку, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение пройдет на бирже Nasdaq под тикером GLOO, андеррайтером выступает Roth Capital Partners.
Штаб-квартира Gloo находится в Боулдере, штат Колорадо. Компания разрабатывает технологические платформы и искусственный интеллект для христианских церквей и религиозных сообществ. Среди решений — чат-боты, виртуальные помощники и инструменты «безопасного поиска», основанные на библейских принципах.
Ранее в этом году компания привлекла к работе бывшего генерального директора Intel и VMware Гелсингера, который занял пост технического директора и исполнительного председателя совета директоров. Он курирует развитие новых AI-сервисов и стратегии цифрового роста.
IPO Gloo проходит на фоне оживления американского рынка в части публичных размещений. После слабого 2023 года интерес инвесторов вновь растет — в сентябре успешно разместились Klarna и криптобиржа Gemini.
