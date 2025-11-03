Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Бывший глава Intel создаст ИИсуса для церквей

Американская технологическая компания Gloo Holdings, создающая цифровые решения для религиозных организаций, подала заявку на первичное размещение акций в США. Компания рассчитывает привлечь до $109 млн и получить оценку в $873 млн.

Бывший глава Intel Патрик Гелсингер, ныне технический директор Gloo Holdings / © Intel Corporation

Gloo планирует продать 9,1 млн акций по цене от $10 до $12 за штуку, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение пройдет на бирже Nasdaq под тикером GLOO, андеррайтером выступает Roth Capital Partners.

Штаб-квартира Gloo находится в Боулдере, штат Колорадо. Компания разрабатывает технологические платформы и искусственный интеллект для христианских церквей и религиозных сообществ. Среди решений — чат-боты, виртуальные помощники и инструменты «безопасного поиска», основанные на библейских принципах.

Ранее в этом году компания привлекла к работе бывшего генерального директора Intel и VMware Гелсингера, который занял пост технического директора и исполнительного председателя совета директоров. Он курирует развитие новых AI-сервисов и стратегии цифрового роста.

По данным отчета, за первое полугодие этого года, Gloo зафиксировала чистый убыток в размере $69,8 млн. В прошлом году стартап получил $110 млн инвестиций для расширения своих проектов в области искусственного интеллекта.

IPO Gloo проходит на фоне оживления американского рынка в части публичных размещений. После слабого 2023 года интерес инвесторов вновь растет — в сентябре успешно разместились Klarna и криптобиржа Gemini.