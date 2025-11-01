Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На пути к Красной планете: ракета New Glenn успешно прошла огневые испытания

Инженеры космической компании Джеффа Безоса провели огневое испытание второй ракеты New Glenn. Это один из последних этапов перед запуском, который ожидается в ноябре.

Вторая ракета New Glenn на стартовой площадке / © Blue Origin

Ракета, установленная на стартовой площадке LC-36 на мысе Канаверал, запустила семь двигателей BE-4. Испытание длилось 38 секунд — необычно долго для предстартового теста.

Один из руководителей компании Дэйв Лимп пояснил, что в этот раз время работы двигателей специально увеличили, чтобы имитировать последовательность посадочного торможения. Первые 22 секунды все семь двигателей работали на 100% тяги. Затем те, что не имеют возможности поворота сопел, были отключены после снижения тяги до 50%. После этого инженеры выключили внешние поворотные двигатели, одновременно увеличив мощность центрального до 80%.

Испытание стало одним из финальных шагов перед миссией ESCAPADE к Марсу. После теста ракету вернут в ангар для установки двух спутников ESCAPADE, а затем снова доставят на площадку для подготовки к старту.

Дата запуска пока не объявлена, но источники сообщили, что он случится не ранее 9 ноября.

Это будет второй полет New Glenn. Первый, состоявшийся в январе, в целом прошел успешно: верхняя ступень вывела полезную нагрузку на расчетную орбиту, но первой ступени не удалось выполнить посадку на морскую платформу — двигатели BE-4 не перезапустились.