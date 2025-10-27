Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Штаты хотят запретить ВПН-ы

В американском штате Мичиган шестеро республиканцев из Палаты представителей разработали законопроект о запрете «взрослого» контента. Запрет касается также возможности использовать VPN и другие средства обхода блокировки.

Девушка использует VPN / © Getty images / Автор: Андрей

«Закон о борьбе с коррупцией и защите общественной морали» продвигают шестеро республиканцев. Главный инициатор документа — 33-летний Джош Шрайвер — называет себя «самым консервативным представителем штата Мичиган».

Законопроект предлагает запретить «контент для взрослых», включая стандартную порнографию, мангу и материалы, созданные искусственным интеллектом. В некоторых штатах уже действует запрет на такой контент, но он касается исключительно несовершеннолетних. В Мичигане запрет хотят распространить на всех.

Согласно документу, интернет-провайдеры должны внедрить технологию обязательной фильтрации, чтобы предотвратить доступ жителей штата к запрещенным материалам. Инициаторы законопроекта предложили запретить не только контент, но и использование средств обхода блокировки, включая VPN. Провайдеров хотят обязать активно отслеживать и блокировать инструменты обхода.

За распространение запрещенного контента республиканцы предложили наказывать тюремным заключением, сроком до 20 лет, а также штрафом до 100 тысяч долларов. Если количество запрещенных материалов превышает 100 единиц, тюремное наказание может увеличиться до 25 лет, а штраф — до 125 тысяч. Интернет-провайдерам и другим компаниям, облегчающим доступ к любым запрещенным материалам, может грозить штраф в размере 500 тысяч долларов США.

Сейчас документ еще не принят. Он находится в Комитете по юстиции Палаты представителей Мичигана и пока не продвигается дальше. Однако инициатива уже вызвала недовольство общественности. К примеру, эксперты по безопасности и конфиденциальности предупредили, что блокировка VPN может поставить под угрозу кибербезопасность и личную свободу пользователей.