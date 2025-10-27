Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Штаты хотят запретить ВПН-ы
В американском штате Мичиган шестеро республиканцев из Палаты представителей разработали законопроект о запрете «взрослого» контента. Запрет касается также возможности использовать VPN и другие средства обхода блокировки.
«Закон о борьбе с коррупцией и защите общественной морали» продвигают шестеро республиканцев. Главный инициатор документа — 33-летний Джош Шрайвер — называет себя «самым консервативным представителем штата Мичиган».
Законопроект предлагает запретить «контент для взрослых», включая стандартную порнографию, мангу и материалы, созданные искусственным интеллектом. В некоторых штатах уже действует запрет на такой контент, но он касается исключительно несовершеннолетних. В Мичигане запрет хотят распространить на всех.
Согласно документу, интернет-провайдеры должны внедрить технологию обязательной фильтрации, чтобы предотвратить доступ жителей штата к запрещенным материалам. Инициаторы законопроекта предложили запретить не только контент, но и использование средств обхода блокировки, включая VPN. Провайдеров хотят обязать активно отслеживать и блокировать инструменты обхода.
За распространение запрещенного контента республиканцы предложили наказывать тюремным заключением, сроком до 20 лет, а также штрафом до 100 тысяч долларов. Если количество запрещенных материалов превышает 100 единиц, тюремное наказание может увеличиться до 25 лет, а штраф — до 125 тысяч. Интернет-провайдерам и другим компаниям, облегчающим доступ к любым запрещенным материалам, может грозить штраф в размере 500 тысяч долларов США.
Сейчас документ еще не принят. Он находится в Комитете по юстиции Палаты представителей Мичигана и пока не продвигается дальше. Однако инициатива уже вызвала недовольство общественности. К примеру, эксперты по безопасности и конфиденциальности предупредили, что блокировка VPN может поставить под угрозу кибербезопасность и личную свободу пользователей.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
