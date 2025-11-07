Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Заявлению Путина о возможности прожить до 150 лет нашли научное подтверждение

Президент России Владимир Путин во время визита в Пекин в сентябре 2025 года заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину, что повторная трансплантация органов может человека «омолодить» и поможет дожить до 150 лет. Тогда это замечание было широко отвергнуто как научная фантастика. Однако эти слова совпали с реальным научным прогрессом.

Хирурги проводят операцию по трансплантации сердца / © Kriangkrai Thitimakorn/Getty Images

Как сообщает Science Alert, за несколько дней перед встречей лидеров исследователи обнаружили молекулярный «переключатель», гипотетически способный снизить одно из самых распространенных осложнений при пересадке печени и помочь донорским органам дольше функционировать.

Кровоснабжение печени прекращается, когда ее изымают у донора. Когда кровоснабжение восстанавливается во время трансплантации реципиенту, приток вызывает воспаление, которое повреждает печень. Это приводит к так называемому ишемическо-реперфузионному повреждению. Запускается каскад клеточных и молекулярных процессов, способный привести к дисфункции трансплантата и его отторжению.

Исследователи ранее обнаружили, что белок CEACAM1 помогает защищать печень от повреждений во время трансплантации. Также ученые нашли возможность усилить работу этих «переключателей» у мышей, повысив их защитный эффект и снизив вредный стресс для печени. Исследователи выявили такую же защитную связь между HuR и CEACAM1 в изъятых человеческих печеночных трансплантатах, которые признали непригодными для пересадки.

Science Alert отмечает, что этот прорыв показывает как перспективы, так и ограничения трансплантационной медицины. Пока наука продолжает повышать шансы на спасение жизней с помощью донорских органов, идея замены частей тела для замедления старения все еще далека от медицинской реальности.

Трансплантацию органов и тканей используют для спасения жизней, когда жизненно важный орган полностью выходит из строя. Донорский орган тщательно подбирают реципиенту с учетом совместимости тканей. Также донорские органы проверяют на наличие заболеваний, опухолей и вирусов. Это дает пациентам наилучшие шансы на долгосрочное выживание. Однако эта терапия все еще несет в себе серьезные риски.

Кэти Митчелл из Великобритании — самая долгоживущая пациентка, перенесшая трансплантацию сердца и легких. Теперь ей требуется пожизненный уход и большая стойкость. Иммунная система организма рассматривает пересаженный орган как инородного захватчика. Только благодаря мощным иммунодепрессантам организм не уничтожает новый орган в течение нескольких недель.

С помощью подавления иммунного ответа организм хозяина может переносить трансплантацию. Одновременно человек становится более уязвимым к инфекциям и некоторым видам рака. Постоянная атака иммунной системы на пересаженную ткань со временем вызывает воспаление и рубцевание. В итоге это приводит к хроническому отторжению. Даже самые современные препараты не всегда могут предотвратить этот процесс, а пожизненное лечение наносит тяжелый урон общему здоровью пациента.

С возрастом осложнения становятся более серьезными. У пожилых пациентов более слабая иммунная система, их ткани восстанавливаются медленее, а воспаление более выражено. Это затрудняет восстановление после серьезной операции и повышает вероятность отторжения. По данным исследований, у пожилых людей резко снижается выживаемость после повторной или мультиорганной трансплантации. Стареющие ткани с трудом заживают и адаптируются.

Трансплантации могут продлить жизнь, но они не могут ее обнулить. Биологическая цена операции и нагрузка от пожизненной иммуносупрессии означают, что для человеческого тела не существует простого «обновления».

Органов, которые пригодны для трансплантации, мало. Лист ожидания донорских органов очень большой почти во всех странах, а спрос намного превышает предложение. Ученые искали способы пересадки органов от животных, в том числе свиней и бабуинов из-за их анатомического сходства. Однако в результате органы сталкиваются с тяжелым иммунным отторжением. Зачастую они выходят из строя в течение нескольких дней или недель.

Из-за дефицита органов появляются сложные этические вопросы. Если оказался доступен подходящий здоровый орган, кто должен его получать: ребенок или пожилой пациент? Эта дилемма важна, поскольку затрагивает суть медицинской этики.

Руководящий принцип трансплантационной медицины — выделять органы реципиенту, который получит от них наибольшую пользу: проживет дольше и с лучшим качеством жизни. Использование дефицитных донорских органов для плановой «антивозрастной» операции не только нарушило бы этот принцип, но и поставило бы под угрозу доверие общества ко всей системе трансплантации.