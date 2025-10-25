Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ровно 35 лет назад СССР провел последнее ядерное испытание

Советский Союз последний раз провел ядерные испытания ровно 35 лет назад. С того момента в СССР и России ядерное оружие не тестировали.

Фото сделано на полигоне в Семипалатинске через две секунды после успешного испытания первой советской атомной бомбы / © РФЯЦ-ВНИИЭФ

Советский Союз провел последнее ядерное испытание 24 октября 1990 года. На полигоне, расположенном на Новой Земле, произвели подземный групповой взрыв. Он состоял из восьми зарядов общей мощностью 70 килотонн.

После распада СССР Россия ядерные бомбы не испытывала, а в 1996-м году подписала договор, запрещающий проведение любых ядерных испытаний.

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане. Советские власти выбрали его в первую очередь из-за удаленности и природных условий. Это место считалось относительно безопасным для подобных экспериментов.

За все время там прогремело 132 ядерных взрыва. Самое известное испытание — взрыв «Царь-бомбы» — провели 30 октября 1961-го года. Высота ядерного гриба достигала примерно 65 километров, а диаметр облака — 100 километров. Звуковая волна дошла до острова Диксон, расположенного на расстоянии около 800 километров.