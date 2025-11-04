  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
4 ноября, 12:23
Рейтинг: +449
Посты: 983

Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать

В современном мире бизнеса, где многие стартапы не переживают даже пяти лет, существуют компании, которые работают столетиями, а порой — более тысячелетия.

Сообщество
# бизнес
# история
# финансы
# экономика
Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать / © World Visualized 
Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать / © World Visualized 

Эти предприятия пережили войны, эпидемии, экономические кризисы и технологические революции, но остаются актуальными и сегодня. Вот пять старейших компаний, непрерывно функционирующих до наших дней, по данным World Atlas.

5. The Royal Mint — Великобритания (основана в 886 году).

Основанная в 886 году во времена правления Альфреда Великого, Королевская монетная фабрика уже более 1100 лет считается официальным производителем монет Великобритании. Изначально находясь в Лондонском Тауэре, сегодня она работает в охраняемом комплексе в Ллантрисанте, Уэльс.

Сегодня Royal Mint занимается не только чеканкой обычных монет. Фабрика выпускает памятные коллекционные монеты, производит инвестиционное золото и даже предлагает сберегательные продукты с золотым покрытием. Способность трансформироваться от сугубо функционального производства к роскошным продуктам помогает оставаться компании актуальной в эпоху, когда использование наличных постепенно сокращается.

4. Tanaka-Iga — Япония (основана в 885 году).

Tanaka-Iga — семейная компания, производящая Butsudan, буддийские домашние алтари, с 885 года. Эти резные деревянные алтари представляют собой центральный элемент многих японских домов, служа местом для молитвы и почитания предков.

За почти 1200 лет существования Tanaka-Iga сохраняет верность традиционному ремеслу, при этом активно использует современные инструменты для удовлетворения спроса. Сегодня это не просто компания, а хранитель японского искусства и духовной традиции.

3. Staffelter Hof — Германия (основана в 862 году).

Расположенная в долине Мозель, Staffelter Hof — одна из старейших виноделен мира. Основанная в 862 году как монастырский виноградник, сегодня она продолжает производить высококлассные вина Рислинг.

Винодельня также стала туристической достопримечательностью, предлагая дегустации, проживание и экскурсии, которые знакомят современных гостей с тысячелетней традицией виноделия. Долговечность Staffelter Hof демонстрирует, как исторические бренды могут привлекать глобальную аудиторию, опираясь на свою историю.

2. St. Peter Stiftskulinarium — Австрия (основана в 803 году).

Основанный в 803 году, легендарный ресторан St. Peter Stiftskulinarium находится в аббатстве Святого Петра в Зальцбурге. Его называют старейшим рестораном Европы. За более чем 1200 лет он принимал королевских особ, музыкантов и путешественников, включая, по легенде, самого Карла Великого.

Сегодня это не просто ресторан — здесь предлагают уникальный опыт, сочетающий историю, архитектуру и австрийскую кулинарную традицию. Гости могут наслаждаться ужинами при свечах в барочных залах, что делает St. Peter Stiftskulinarium одним из самых атмосферных мест для ужина в мире.

1. Genda Shigyō — Япония (основана в 771 году).

Основанная в 771 году в Киото, компания Genda Shigyō специализируется на церемониальной бумажной продукции, используемой в религиозных фестивалях и обрядах. Ее продукция необходима для свадеб, чайных церемоний и синтоистских ритуалов.

Особенность Genda Shigyō — сохранение традиционных техник изготовления бумаги, некоторые из которых существуют более 1200 лет. Компания также проводит образовательные мастер-классы и передает знания будущим поколениям, превращая бизнес не только в коммерческое предприятие, но и в культурную институцию.

