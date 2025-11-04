Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пять старейших компаний мира, которые продолжают успешно работать
В современном мире бизнеса, где многие стартапы не переживают даже пяти лет, существуют компании, которые работают столетиями, а порой — более тысячелетия.
Эти предприятия пережили войны, эпидемии, экономические кризисы и технологические революции, но остаются актуальными и сегодня. Вот пять старейших компаний, непрерывно функционирующих до наших дней, по данным World Atlas.
5. The Royal Mint — Великобритания (основана в 886 году).
Основанная в 886 году во времена правления Альфреда Великого, Королевская монетная фабрика уже более 1100 лет считается официальным производителем монет Великобритании. Изначально находясь в Лондонском Тауэре, сегодня она работает в охраняемом комплексе в Ллантрисанте, Уэльс.
Сегодня Royal Mint занимается не только чеканкой обычных монет. Фабрика выпускает памятные коллекционные монеты, производит инвестиционное золото и даже предлагает сберегательные продукты с золотым покрытием. Способность трансформироваться от сугубо функционального производства к роскошным продуктам помогает оставаться компании актуальной в эпоху, когда использование наличных постепенно сокращается.
4. Tanaka-Iga — Япония (основана в 885 году).
Tanaka-Iga — семейная компания, производящая Butsudan, буддийские домашние алтари, с 885 года. Эти резные деревянные алтари представляют собой центральный элемент многих японских домов, служа местом для молитвы и почитания предков.
За почти 1200 лет существования Tanaka-Iga сохраняет верность традиционному ремеслу, при этом активно использует современные инструменты для удовлетворения спроса. Сегодня это не просто компания, а хранитель японского искусства и духовной традиции.
3. Staffelter Hof — Германия (основана в 862 году).
Расположенная в долине Мозель, Staffelter Hof — одна из старейших виноделен мира. Основанная в 862 году как монастырский виноградник, сегодня она продолжает производить высококлассные вина Рислинг.
Винодельня также стала туристической достопримечательностью, предлагая дегустации, проживание и экскурсии, которые знакомят современных гостей с тысячелетней традицией виноделия. Долговечность Staffelter Hof демонстрирует, как исторические бренды могут привлекать глобальную аудиторию, опираясь на свою историю.
2. St. Peter Stiftskulinarium — Австрия (основана в 803 году).
Основанный в 803 году, легендарный ресторан St. Peter Stiftskulinarium находится в аббатстве Святого Петра в Зальцбурге. Его называют старейшим рестораном Европы. За более чем 1200 лет он принимал королевских особ, музыкантов и путешественников, включая, по легенде, самого Карла Великого.
Сегодня это не просто ресторан — здесь предлагают уникальный опыт, сочетающий историю, архитектуру и австрийскую кулинарную традицию. Гости могут наслаждаться ужинами при свечах в барочных залах, что делает St. Peter Stiftskulinarium одним из самых атмосферных мест для ужина в мире.
1. Genda Shigyō — Япония (основана в 771 году).
Основанная в 771 году в Киото, компания Genda Shigyō специализируется на церемониальной бумажной продукции, используемой в религиозных фестивалях и обрядах. Ее продукция необходима для свадеб, чайных церемоний и синтоистских ритуалов.
Особенность Genda Shigyō — сохранение традиционных техник изготовления бумаги, некоторые из которых существуют более 1200 лет. Компания также проводит образовательные мастер-классы и передает знания будущим поколениям, превращая бизнес не только в коммерческое предприятие, но и в культурную институцию.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученым удалось отыскать самых многообещающих кандидатов на роль первых звезд. Эти светила, сформировавшиеся из первичного газа, существенно изменили химический состав молодой Вселенной, заложив основу для будущего многообразия, включая планеты и жизнь. Если исследователи действительно сумели найти такие древние объекты, это откроет новую страницу в наблюдательной астрономии.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Октября, 2019
Стимул-реакция: самые громкие психологические эксперименты
31 Октября, 2020
Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии