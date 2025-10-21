Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В австралийской пустыне нашли обломки, предположительно принадлежащие китайской ракете

В субботу, 18 октября, рабочие одной из шахт обнаружили загадочную дымящуюся плиту недалеко от проселочной дороги в 30 километрах к востоку от города Ньюман, штат Западная Австралия. На место выехали сотрудники полиции, а также представители Австралийского космического агентства, которые заявили, что проведут технический анализ обломков, чтобы установить их происхождение.

В австралийской пустыне нашли обломки, предположительно принадлежащие китайской ракете / © Western Australia Police Force

Предварительное обследование показало, что находка сделана из углеволокна и, возможно, представляет собой часть ракетной конструкции. Специалист по астродинамике и космическим миссиям из Делфтского технического университета (Нидерланды) Марко Лангбрук отметил, что предмет напоминает композитный баллон высокого давления (COPV) — емкость, используемую для хранения газов и жидкостей в ракетах. Такие элементы нередко переживают повторный вход в атмосферу и достигают поверхности Земли.

Эксперт отметил, что с высокой вероятностью найденный обломок — орбитальный мусор, и предлагает наиболее вероятный источник: верхняя ступень китайской ракеты Jielong 3 (известной также как Smart Dragon 3), которая вошла в атмосферу 18 октября.

«На самом деле это может быть значительная часть самой верхней ступени, учитывая ее размеры, заметные на фотографиях, и то, что, по сообщениям, Jielong 3 использует твердотопливный двигатель», — пояснил Лангбрук.