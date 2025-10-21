Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В австралийской пустыне нашли обломки, предположительно принадлежащие китайской ракете
В субботу, 18 октября, рабочие одной из шахт обнаружили загадочную дымящуюся плиту недалеко от проселочной дороги в 30 километрах к востоку от города Ньюман, штат Западная Австралия. На место выехали сотрудники полиции, а также представители Австралийского космического агентства, которые заявили, что проведут технический анализ обломков, чтобы установить их происхождение.
Предварительное обследование показало, что находка сделана из углеволокна и, возможно, представляет собой часть ракетной конструкции. Специалист по астродинамике и космическим миссиям из Делфтского технического университета (Нидерланды) Марко Лангбрук отметил, что предмет напоминает композитный баллон высокого давления (COPV) — емкость, используемую для хранения газов и жидкостей в ракетах. Такие элементы нередко переживают повторный вход в атмосферу и достигают поверхности Земли.
Эксперт отметил, что с высокой вероятностью найденный обломок — орбитальный мусор, и предлагает наиболее вероятный источник: верхняя ступень китайской ракеты Jielong 3 (известной также как Smart Dragon 3), которая вошла в атмосферу 18 октября.
«На самом деле это может быть значительная часть самой верхней ступени, учитывая ее размеры, заметные на фотографиях, и то, что, по сообщениям, Jielong 3 использует твердотопливный двигатель», — пояснил Лангбрук.
