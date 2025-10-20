Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай начал строительство рекордной солнечной тепловой электростанции

В городском уезде Голмуд, расположенном в провинции Цинхай на северо-западе Китая, стартовало строительство крупнейшей в мире солнечной тепловой электростанции единого модуля. Мощность объекта составит 350 мегаватт.

Китай начал строительство рекордной солнечной тепловой электростанции / © CCTV

Комплекс включает три теплоулавливающие башни и одну паровую турбину, а его гелиостатное поле площадью 3,3 миллиона квадратных метров станет крупнейшим в стране.

Художественное изображение солнечной тепловой электростанции в городском уезде Голмуд / © CCTV

Ожидается, что электростанция будет ежегодно вырабатывать около 960 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии, что позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 720 тысяч тонн в год.

Полное подключение к энергосети планируется завершить до конца сентября 2027 года.