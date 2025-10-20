Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самая яркая комета года станет видна невооруженным глазом 21 октября

Комета C/2025 A6 Lemmon, признанная самой яркой кометой текущего года, станет доступна для наблюдения невооруженным глазом 21 октября, когда она достигнет минимального расстояния от Земли — примерно 89 миллионов километров.

Комета C/2025 A6 Lemmon / © ESA

По словам астронома, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева, лучшие условия для наблюдения сложатся на севере России — выше 50-й параллели, где комета почти не заходит за горизонт и остается видимой с заката до рассвета. Чем южнее регион, тем ниже над горизонтом будет проходить комета, а промежуток времени, когда она скрывается за горизонтом ночью, увеличивается.

«Москва расположена чуть севернее 55-й параллели. Здесь после наступления темноты комета видна на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она постепенно опускается, а ближе к утру снова поднимается», — уточнил Сергей Язев.