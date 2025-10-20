Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский пассажирский самолет столкнулся с неопознанным объектом на высоте 11 километров

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил, что проводит расследование инцидента, в ходе которого пассажирский самолет получил повреждения, столкнувшись с неизвестным объектом, ударившим в лобовое стекло во время полета над территорией штата Юта.

Пассажирский лайнер 737 MAX / © Boeing

Столкновение произошло на рейсе United Airlines из Денвера в Лос-Анджелес. На момент инцидента самолет Boeing 737 MAX находился на высоте около 11 километров. Опубликованные в соцсетях фотографии показали, что в результате столкновения стекло оказалось сильно повреждено, а командир воздушного судна получил осколочные ранения руки. По сообщениям, командир экипажа описал объект, столкнувшийся с самолетом, как «космический мусор», хотя официального подтверждения этому пока нет.

После удара самолет благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити.

По мнению обозревателей, удар мог быть результатом столкновения с метеоритом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geology, ежегодно на Землю падает около 17 тысяч метеоритов — как минимум на порядок больше, чем количество фрагментов искусственного происхождения, способных пережить вход в атмосферу.

Тщательный анализ стекла и металла, подвергшихся удару, должен помочь установить происхождение объекта.