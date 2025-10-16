Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Falcon 9 поставила новый рекорд: 500-я посадка ускорителя

Ускоритель Falcon 9 компании SpaceX в очередной раз совершил успешную посадку. Это рекордное, пятисотое преземление.

Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников / © SpaceX

Как сообщает SpaceX в соцсети X, Falcon 9 совершила свою 500-ю посадку после запуска с площадки 40 во Флориде. Это уже третий полет ускорителя B1095.

Примерно через 8,5 минут после запуска первая ступень опустилась на борт беспилотного корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Ракета компании Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она вывела на орбиту еще 28 спутников Starlink.

Посадка ускорителя Falcon 9 / © SpaceX

Запуск 26 октября стал уже 130-м полетом Falcon 9 в 2025 году — всего на два меньше рекорда, установленного в 2024-м.