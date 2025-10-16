  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 октября, 22:39
Рейтинг: +81
Посты: 218

Falcon 9 поставила новый рекорд: 500-я посадка ускорителя

Ускоритель Falcon 9 компании SpaceX в очередной раз совершил успешную посадку. Это рекордное, пятисотое преземление. 

# Falcon-9
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# ракеты
Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников / © SpaceX
Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников / © SpaceX

Как сообщает SpaceX в соцсети X, Falcon 9 совершила свою 500-ю посадку после запуска с площадки 40 во Флориде. Это уже третий полет ускорителя B1095.

Примерно через 8,5 минут после запуска первая ступень опустилась на борт беспилотного корабля Just Read the Instructions в Атлантическом океане. 

Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников / © SpaceX
Falcon 9 вывела на орбиту 28 спутников / © SpaceX

Ракета компании Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она вывела на орбиту еще 28 спутников Starlink.

Посадка ускорителя Falcon 9 / © SpaceX

Запуск 26 октября стал уже 130-м полетом Falcon 9 в 2025 году — всего на два меньше рекорда, установленного в 2024-м.

Последние комментарии

Алиса Дементьева
49 минут назад
Старше 24 уже старшее поколение? Эти исследователи в средневековье? Задрали эйджистить людей 30+-Насчет ислама тоже задрали. Я у вас тоже

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Алиса Дементьева
50 минут назад
Артем, а то что старше 24 уже старшее поколение вас не смутило? Сейчас и 40 лет молоды прогрессивные

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Алиса Дементьева
51 минута назад
Lost, только вообще-то зумеры где-то до 30 лет уже сейчас, и клубы тут при чем? Нельзя туда ходить без алкоголя? Вредно танцевать и петь?

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Алиса Дементьева
52 минуты назад
Георгий, мб я и мои друзья мусульмане (мы атеисты, агностики и за ЗОЖ лол)

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Алиса Дементьева
53 минуты назад
Тип, люди старше 24 опять не молодёжь? 🙄

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Deval TOR
1 час назад
Виталий, типичный ответ ватного неадеквата

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Тип Забыл
2 часа назад
Артем, показатель IQ среди молодёжи тоже наверняка об этом гоаорит

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Михаил Константинов
3 часа назад
Dmitriy, ты ошиблось, недоразумение! Я ДАВНО уже доктор! Гугли лучше.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Dmitriy, это от инфоцыганина информация? 😂😂😂 Ну-ну...

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Иван, ты таки не угомонился, как я посмотрю 😂😂😂 Дорогой ты мой, ты можешь воображать себя кем угодно, даже крутым деанонимизатором, это

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Dmitriy, чего я испугался, милой?! Инфоцыганина, торгующего "критическим мышлением"? Не смеши, ради бога!

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Антон, нет, не достаточно. Если Вас подобная жвачка устраивает, то я вполне имею право высказать и свои сомнения, и своё недовольство. Тем, что

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Михаил Константинов
3 часа назад
Антон, да будет Вам известно, что аналогии - крайне плохой помощник в познании истины. К тому же когда аналогии категорически неверны. Если уж и

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Алексей З.
3 часа назад
Не правда, Путин утверждает, что экономика России на 4 месте, а не на 29 . Кто врёт?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Илья Обломов
3 часа назад
Александр, Ты уплыл куда-то не туда...! Разговор об устойчивых экономиках.....!!!! Небольшой лекбез. Устойчивой экономикой, считается та экономика, у

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Илья Обломов
3 часа назад
Таааакой поражняк. Ппц...Это для пипо слелано, мы всё ТИПО схаваем....!!!!! Да вот не так....

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Konstantin Mihaltsov
4 часа назад
Интересно описана проблема и разный взгляд в зависимости от пола. Но вот практическая часть это такая наивная теоретическая писанина.. ага, сын

Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери

Andrey Shakhov
4 часа назад
Проблем нет. Сравнивайте ;-)

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы

Владимир Гнедышев
4 часа назад
Давид, всё просыпится как лавина.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Владимир Гнедышев
4 часа назад
Просто, устойчивых, а не стабильных. Нас мотает, но мы стоим.

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

