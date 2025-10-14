Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NVIDIA запустит продажи DGX Spark — самого маленького в мире компьютера для ИИ
Американская технологическая компания NVIDIA, разработчик графических процессоров и систем на чипе, 15 октября запустит продажи персонального компьютера DGX Spark для разработчиков ИИ.
Хотя внешне DGX Spark напоминает компактный настольный компьютер, 1,2-килограммовый аппарат не предназначен для обычных пользователей. Это настоящая мощь ИИ, созданная, чтобы помочь разработчикам, исследователям и студентам запускать сложные модели локально. NVIDIA называет его «самым маленьким суперкомпьютером для ИИ в мире», обещая производительность уровня дата-центра, который помещается на рабочем столе.
В основе DGX Spark лежит новый суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Процессор объединяет 20-ядерный CPU на архитектуре Arm Grace и GPU Blackwell с таким же количеством CUDA-ядер, как у видеокарты RTX 5070. NVIDIA оптимизировала эту конфигурацию для настольной разработки ИИ, позволяя пользователям настраивать и запускать крупные модели без необходимости подключения к облаку. GB10 обеспечивает до 1 000 триллионов операций в секунду, благодаря тензорным ядрам пятого поколения и поддержке FP4.
Система также оснащена технологией NVLink-C2C для соединения CPU и GPU с пропускной способностью в пять раз выше, чем у PCIe Gen 5. Это обеспечивает быструю передачу данных между процессором и графическим ядром, что делает DGX Spark идеальным для задач с высокой нагрузкой на память, таких как вывод моделей, симуляции роботов и генеративный ИИ.
NVIDIA оснастила DGX Spark 128 гигабайт памяти LPDDR5x, общей для CPU и GPU, и четыре терабайта NVMe-накопителя. Среди возможностей подключения — четыре порта USB-C, Wi-Fi 7 и HDMI. Устройство работает на DGX OS — кастомной версии Ubuntu Linux с предустановленным ПО для ИИ и инструментами для разработчиков.
DGX Spark достаточно мал, чтобы помещаться в рюкзак, но при этом способен запускать современные модели ИИ. NVIDIA особенно подчеркивает совместимость с собственными фундаментальными моделями компании, включая Cosmos Reason для моделирования мира и GR00T N1 для робототехники. Разработчики могут использовать систему для обучения, настройки и развертывания этих моделей без задержек и затрат, связанных с облачными вычислениями.
Однако такая мощь стоит недешево. NVIDIA оценила DGX Spark в 3999 долларов США (или более 320 тысяч рублей по текущему курсу).
