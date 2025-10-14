Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Германии запустили первую вертикальную плавучую солнечную электростанцию

Немецкая компания SINN Power, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, ввела в эксплуатацию первую вертикальную плавучую солнечную электростанцию, которая может изменить представления о том, как производится «зеленая» энергия на внутренних водоемах.

Вертикальная плавучая солнечная электростанция SINN Power / © SINN Power

Электростанция расположена на карьере Йайс в районе Штарнберг (Бавария). Ее установленная мощность составляет 1870 киловатт, а годовая выработка ожидается на уровне около 2 000 000 киловатт-часов. По данным SINN Power, этого достаточно для снабжения электроэнергией сотен домохозяйств, при этом система занимает лишь 4,65% поверхности водоема.

Вертикальная плавучая солнечная электростанция SINN Power / © SINN Power

Запатентованная система Skipp-Float компании SINN Power использует вертикальную ориентацию солнечных панелей. Конструкция предусматривает водные коридоры шириной не менее четырех метров между рядами панелей, что обеспечивает отражение света и естественную циркуляцию воздуха.

По словам разработчиков, такое расположение позволяет равномернее распределять генерацию в течение дня и повышает выработку в утренние и вечерние часы, когда обычные солнечные станции работают менее эффективно.

Модули закреплены под поверхностью воды на глубине около 1,6 метра, что позволяет им гибко реагировать на ветер и колебания уровня воды. Передача энергии в сеть осуществляется через плавучий кабель и прибрежную точку подключения, не нарушая экосистему водоема.