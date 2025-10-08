Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые оценили ущерб, нанесенный рекордными пожарами в Амазонии

В 2024 году амазонские тропические леса пережили свой самый разрушительный пожарный сезон за более чем два десятилетия — и он обернулся рекордными объемами выбросов углекислого газа.

Пожары в Амазонии в 2024 году / © Marizilda Cruppe / Greenpeace

Согласно данным Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, выбросы углерода в Амазонии оказались в семь раз выше, чем средние показатели за предыдущие два года. Всего огонь затронул 3,3 миллиона гектаров леса — почти столько же, сколько занимает территория Бельгии. По оценкам, в результате пожаров в атмосферу попало около 791 миллиона тонн углекислого газа — почти столько же, сколько ежегодно выбрасывает вся Германия.

Амазонка — крупнейшая в мире тропическая экосистема, обладающая непревзойденным биологическим разнообразием и играющая ключевую роль в регулировании глобального климата. Эта сложная экосистема жизненно важна для всей планеты: она поглощает колоссальные объемы углекислого газа и стабилизирует климатические процессы.

Однако новое исследование указывает на нарастающий экологический кризис в регионе. Ученые связывают катастрофический рост числа пожаров с опасным сочетанием природных стрессов и человеческой деятельности.

Главную роль играет экстремальная засуха, усиливаемая изменением климата, из-за которой лес становится крайне уязвим к возгораниям. Эту уязвимость усугубляет фрагментация леса — когда изолированные участки легче поддаются огню.

Пожары 2024 года отличались тревожной географической распространенностью. В Бразилии был зафиксирован самый высокий уровень выбросов от деградации лесов за всю историю наблюдений. В Боливии огонь затронул более 9% сохранившихся нетронутых лесов страны.

Ученые призвали к срочным и согласованным действиям: ограничению использования огня, усилению природоохранных мер и поддержке местных и коренных сообществ, которые играют ключевую роль в сохранении Амазонии.