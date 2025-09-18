  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Цифровые технологии и зрение

Слушатели узнают про эргономику зрительной работы и гигиену зрения.

Центр «Архэ»
9 октября, 20:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Доктор медицинских наук Алексей Ермолаев расскажет про использование цифровых гаджетов взрослыми и детьми, про эргономику зрительной работы и гигиену зрения; продвинутые устройства цифровой визуализации для диагностики заболеваний глаз; интеллектуальные помощники врача в офтальмологии; использование виртуальной реальности и айтрекинга (контроля за движением глаз) для помощи инвалидам; бионические глаза.

Расписание
9
Четверг
Октябрь 2025
timepad Онлайн
20:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
18 сентября, 11:48
Александр Речкин
3
# биология
# зрение
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 сентября, 10:14
Юлия Трепалина

У кремов с высоким фактором защиты от солнца выявили побочный эффект

Австралийские медики проследили за уровнем витамина D в крови людей, которые на протяжении года постоянно пользовались кремом с пометкой SPF 50+, означающей, что средство блокирует до 98% ультрафиолетовых лучей.

Медицина
# витамин D
# дефицит витаминов
# загар
# здоровье
# крем от загара
# солнцезащитный крем
# Ультрафиолет
# уф-излучение
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые превратили токсичный ил в полезный грунт

    18 сентября, 11:53

  2. Историки выяснили за что избивали и топили ганзейских купцов

    18 сентября, 11:42

  3. Бор повысил изностойкость морской техники в четыре раза

    18 сентября, 11:29

  4. Мозг среагировал на чужие действия, как на свои

    18 сентября, 11:00
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

AlexTraZ Gaming
2 минуты назад
Тимофей, не пиши глупости

Лучшие снимки космоса 2025 года: объявлены победители конкурса «Астрономический фотограф»

Александр Французов
13 минут назад
гениально)

Госдума разрешила размещать рекламу в космосе

Михаил Невский
16 минут назад
Александр, хорошо, станция, а не реактор, зачем придераться к словам. Хорошо возьмите тот же Китай и посмотрите сколько АЭС там строят и сколько

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Moto Vova
19 минут назад
Андрей, я же специально отметил - НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ. В нормальных странах есть разделение властей, и президент там наемный менеджер, а не Елбасы.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Moto Vova
22 минуты назад
МЕМНБЭБР, Кайзеровская Германия рухнула по объективным причинам. Так же и СССР, не кто-то там развалил.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сунцова Татьяна
25 минут назад
А в обратном направлении почему не расчетов? Или это полет в одну сторону изначально?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Vitek Ra
32 минуты назад
Когда он появится? Сразу после АЭС на Луне?)

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Александр Французов
48 минут назад
прав чертяга)

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

aleksandr petrov
1 час назад
Gordon, а моменты противостояний? Не? Не слышали?

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
1 час назад
Viacheslav, нет... ближайшие внешняя Марс, внутренняя венера

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

aleksandr petrov
1 час назад
Странный расчет... Венера соседствует с землей но лететь к ней дольше? Как по мне... Давно пора построить орбитальную верфь, тем более что опыт

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

afr gans
2 часа назад
Какие же вы все лицемеры и злые не думающие люди как вам не стыдно задаваться таким вопросом зачем?сотни тысяч людей помирают из за отсутствия

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

bivol
2 часа назад
Хохляцкий электромобиль?)) Ну тухлом сале будет ездить)).

Разработчики рассказали, каким будет украинский электрогрузовик

Zhe Sh
2 часа назад
Как говорит наш шеф, если человек - идиот, то это надолго © 🤯

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Вячеслав Балыкин
2 часа назад
Полезней для человечества построить мост через Берингов пролив, а это просто показуха.

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Mirza Samurskij
3 часа назад
Когда деньги девать некуда, вместо помощи бедным странам, каждый бесится по своему.

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

KATARSIS artofwar3
3 часа назад
сВОй, Малевич тащит ,он имба

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Master Gu
5 часов назад
Maksimir, Дай долбоебам телефон и интернет, они начнут писать всякую чушь в страницах

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Alexf Last
7 часов назад
Но ведь есть и более простое, и не менее смелое объяснение похолодания и вымирания. Об этом писали древние греки, которые восприняли эту идею от

Новые находки подтвердили гипотезу о комете, уничтожившей мамонтов и представителей культуры Кловис

Qwerty Ytrewq
7 часов назад
В теории, если плотность населения в данном строении (грубо конечно) будет аналогичным обычной советской девятиэтажке, то разместить в этом доме

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно