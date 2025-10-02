Слушатели узнают о принципах ухода за пострадавшими птицами, методах восстановления их здоровья и адаптации к природе.

О мероприятии

В 2025 году на территории парка «Сокольники» открылось новое подразделение столичного зоопарка. Подразделение получило название «Центр восстановления и адаптации птиц». Центр ориентирован на оказание ветеринарной помощи, восстановление и адаптацию пострадавших хищных птиц, в том числе краснокнижных. Стоит отметить, что ранее в столице такой специализированной службы помощи пернатым не было.

Основные его задачи — оказание помощи хищным и краснокнижным птицам, а также просветительская деятельность. Для птиц оборудованы специализированные вольеры, а также огромный разлеточный купол.

После оказания помощи пернатым силами сотрудников Центра предусмотрена последующая реинтродукция или, при ее невозможности, распределение животных по современным зоопаркам и питомникам.

Экскурсовод подразделения «Центр восстановления и адаптации птиц» ГАУ «Московский зоопарк» Марина Соболева расскажет об особенностях работы по спасению и реабилитации пернатых. Слушатели узнают о принципах ухода за пострадавшими птицами, методах восстановления их здоровья и адаптации к природе. Лектор расскажет о значимости сохранения биоразнообразия и роли таких центров в охране окружающей среды.

Расписание ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация