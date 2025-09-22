О мероприятии

Сегодня искусственный интеллект перестал быть фантастикой и прочно вошел в повседневную жизнь – от голосовых помощников и рекомендаций в соцсетях до беспилотных автомобилей и медицинской диагностики.

Но что из себя представляет ИИ на самом деле? Как он работает? И самое главное – какие невероятные возможности и серьезные риски он несет для человечества? Чем ИИ отличается от человеческого интеллекта? Как ИИ преображает науку, медицину, промышленность, образование, искусство и бизнес? Как адаптироваться? Какие навыки станут ключевыми? Как использовать ИИ во благо и минимизировать риски? Ответы на эти и многие другие вопросы даст исследователь истории технологий Николай Трябин.

Расписание ул. Крылатские Холмы, д. 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация