Лекция
18+
Как выжить в эпоху искусственного интеллекта

Слушатели узнают, чем ИИ отличается от человеческого интеллекта.

Библиотека им. Анны Ахматовой
9 октября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Крылатские Холмы, д. 34

О мероприятии

Сегодня искусственный интеллект перестал быть фантастикой и прочно вошел в повседневную жизнь – от голосовых помощников и рекомендаций в соцсетях до беспилотных автомобилей и медицинской диагностики.

Но что из себя представляет ИИ на самом деле? Как он работает? И самое главное – какие невероятные возможности и серьезные риски он несет для человечества? Чем ИИ отличается от человеческого интеллекта? Как ИИ преображает науку, медицину, промышленность, образование, искусство и бизнес? Как адаптироваться? Какие навыки станут ключевыми? Как использовать ИИ во благо и минимизировать риски? Ответы на эти и многие другие вопросы даст исследователь истории технологий Николай Трябин.

Расписание
9
Четверг
Октябрь 2025
ул. Крылатские Холмы, д. 34 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Крылатские Холмы, д. 34

22 сентября, 11:49
Александр Речкин
1
# будущее
# искуственный интеллект
# технологии
Комментарии

Написать комментарий

