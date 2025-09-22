Уведомления
Слушатели узнают, чем ИИ отличается от человеческого интеллекта.
Сегодня искусственный интеллект перестал быть фантастикой и прочно вошел в повседневную жизнь – от голосовых помощников и рекомендаций в соцсетях до беспилотных автомобилей и медицинской диагностики.
Но что из себя представляет ИИ на самом деле? Как он работает? И самое главное – какие невероятные возможности и серьезные риски он несет для человечества? Чем ИИ отличается от человеческого интеллекта? Как ИИ преображает науку, медицину, промышленность, образование, искусство и бизнес? Как адаптироваться? Какие навыки станут ключевыми? Как использовать ИИ во благо и минимизировать риски? Ответы на эти и многие другие вопросы даст исследователь истории технологий Николай Трябин.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
